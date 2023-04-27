هالة صدقي : تعدد الزواج حلال ولا يمكن إنكاره | فيديو

عقبت الفنانة هالة صدقي، على نجاح دورها "صفصف" في مسلسل "جعفر العمدة"، قائلة: "الحمد لله على نجاح المسلسل بهذه الصورة الكبيرة".

وعن تعدد الزواج، قالت "صدقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ولاء الصياد، ببرنامج "حكايات ولاء"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "تعدد الزواج محلل من الناحية الشرعية، ولا يمكن أن ننكره، لكن هناك صعوبة كبيرة في العدل بين 4 زوجات".

ولفتت إلى أن هناك سيدات للأسف تتقبل أن تكون الزوجة الثانية بسبب الظروف الاقتصادية، ولكن هذا الأمر ليس صحيحًا، مشيرة إلى أنها لا تستطيع أن تتحمل أن تكون زوجة ثانية إطلاقًا.



