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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الموسيقار خالد الكمار: مسلسل الصندوق كان مقرر عرضه خارج رمضان

خالد الكمار
خالد الكمار

كشف الموسيقار خالد الكمار عن كواليس تحضيره لمسلسلاته الرمضان الهرشة السابعة والصندوق والأجهر.

 

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد": تلك الأعمال أخذت وقتا كبيرا فمسلسل الصندوق هو أول من بدأنا العمل عليه، لأنه كان من المقرر أن يعرض قبل رمضان فبدأنا العمل عليه بداية من شهر أكتوبر، والآخرون بدأنا العمل عليهم بداية من شهر ديسمبر وكان لدينا تحدي لصناعة موسيقى مختلفة.

 

كشف الموسيقار خالد الكمار كواليس تحضيره لموسيقى مسلسل الهرشة السابعة والتي نالت الكثير من الإشادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال في تصريحات ل"صدى البلد": الهرشة السابعة تجربة أعتز بها خاصة لأنه إخراج كريم الشناوي وأنا أحبه وهذه هي المرة الثالثة التي نتعاون في عمل رمضاني وكنا نريد أن نقدم موسيقى يشعر بها الجمهور أكثر من أن تسمع وأظن أننا حققنا هذا.

 

التقت كاميرا موقع صدى البلد بالموسيقار خالد الكمار وتحدث للكاميرا عن نجاحه هذا العام من خلال مسلسلات الهرشة السابعة، الأجهر، والصندوق.

 

وكشفت لنا عن كواليس تحضيره لتلك الأعمال والصعوبات التي واجهته، والأدوات التي استعان بها لتقديم تلك الأعمال.

 

شخصية آدم التي قدمها الفنان محمد شاهين من أبرز الإضافات التي لاقت إعجاب الجميع في مسلسل الهرشة السابعة، خاصة أنها مكتوبة بتفاصيل تبرز جوانب مختلفة في شخصية الرجل الشرقي الذي لطالما كان التعبير عنه أحاديا.

 

وقال محمد شاهين في تصريحات خاصة لصدى البلد،:"أنا مش متزوج.. والمسلسل لم يغير فكرتي عن الزواج.. أنا زي ما أنا.. واقتبست الشخصية من تفاصيل في حياة شقيقي لأنه شخص صبور ومي بالهرشة السابعة وصديق مقرب أيضا".

 

وعن تعاطف الجمهور مع شخصية آدم، قال محمد شاهين:" الجمهور بقاله كتير مش شايف شخصية الرجل اللي ممكن يبكي ويندم على تصرفاته، أو يدعم مراته.. وأنا مش شايف إنه آدم توكسيك.. بس هو مش بطل... البطل الحقيقي هو اللي اتجوز وخلف وكمل".

 

مسلسل الهرشة السابعة من بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، أسماء جلال، علي قاسم، عايدة رياض، حنان سليمان،أحمد كمال، وإخراج كريم الشناوي.

التواصل الاجتماعي عمرو سعد محمد شاهين الفنان محمد شاهين مسلسلات عمرو أديب

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