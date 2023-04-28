دفعة جديدة من مآمير الجمرك تتسلم العمل بمطار القاهرة .. صور

استقبل الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، المعينين الجدد بنظام التعاقد والذين تم توزيعهم من قبل وزارة المالية، حيث تم استقبالهم في أجواء احتفالية باستضافة من شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي اسحق رئيس مجلس الإدارة.

وأكد "موسي" في كلمته التي القاها للحضور علي ان توجهيات الدكتور محمد معيط وزير المالية بالاسراع في توزيع مآمير الجمرك الجدد والحاقهم للعمل بصالات المطار لسد العجز في العاملين في ظل تزايد مطرد في عدد رحلات الطيران وحركة المسافرين ذهابا وعودة.

حضر اللقاء كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ١ واحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ وهاني وزيري مدير ادارة مكتب رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار ونقيب جمارك القاهرة والذين القي كل منهم كلمة ترحيب بالزملاء الجدد مغلفة بنصائح ونقل لخبراتهم المتراكمة، كما حضر مصطفي محمود مدير إدارة شئون العاملين، والمسئولين بالادارة، والعاملين بمكتب رئيس الإدارة المركزية، وميرفت صالح مدير إدارة تدريب الموارد البشرية بشركة الميناء.