دفن جثمان الشيخ عبد الله كامل بمقابر المسلمين بولاية نيوجيرسى بأمريكا

تم الانتهاء من إجراءات الدفن الإدارية وانتقال جثمان الشيخ الشيخ عبدالله كامل رحمه الله إلى مكان تغسيله وتكفينه في حديقة ( Lincoln bark ) بالولايات المتحدة الامريكية .

فيما قال الشيخ عيد أحمد ، أحد الأئمة المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية، المرافق لجثمان الشيخ عبدالله كامل، إن إجراءات الدفن والغسل لم تتم بعد، وسوف يتم دفن جثمان الشيخ عبد الله في مقابر المسلمين بولاية نيوجيرسي، وفقا لاتفاق الائمة بالولاية.

وكانت اسرة المرحوم الشيخ عبد الله كامل إمام مسجد بولاية نيوجرسي ، وسفير القرآن الكريم في امريكا ، أستقرت على دفن جثمانه فى الولايات المتحدة الامريكية .

أكد محمد كامل الشقيق الاكبر للشيخ عبد الله كامل ، كانت السنَّة العمليَّة في عهد النَّبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه أن يُدفن الموتى في مقابر البلد الذي ماتوا فيه ، وأن يُدفن الشهداء حيث ماتوا ، ولم يثبت في حديث ولا أثر صحيح أن أحداً من الصحابة نقل إلى غير مقابر البلد الذي مات فيه أو في ضاحيته أو مكان قريب منه .

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