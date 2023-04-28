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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. مفاجأة جديدة بشأن عقوبة مرتضى منصور.. صدمة من شوبير بشأن مشاركة كهربا في السوبر

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة عن الأهلي والزمالك على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:


تواصل مع مسئول الاستئناف.. شوبير يصدم الزمالك بشأن مشاركة كهربا

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الأهلي من المشاركه في بطوله السوبر المصري أمام الزمالك .

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الاهلي تقدم بتظلم علي قرار لجنه الانظباط بإيقاف كهربا ١٢ مباراة وقررت لجنه الاستئناف النظر في التظلم عقب مباراة السوبر .

 

وأضاف شوبير أن قرار الاستئناف يوقف قرار ايقاف كهربا وأصبح من حق كهربا المشاركه في بطوله السوبر أمام الزمالك .

 

وتابع شوبير أنه تواصل مع أحد كبار مسؤولي لجنه الاستئناف واكد له احقيه كهربا في المشاركه في بطولة السوبر المصري .

 

وأكمل شوبير أن كهربا سيشارك في المباراة بشكل طبيعي .

 

 


أول رد فعل من خالد الغندور عقب فوز طائرة الزمالك أمام الأهلي

وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة لفريق الكرة الطائره عقب الفوز أمام الأهلي .

 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:"مبروك للزمالك الفوز علي النادي الاهلي في اولي مباريات نهائي كاس مصر 

 

سبب صادم بشأن استبعاد إمام عاشور من المشاركة مع ميتدلاند.. شوبير يكشف


كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن سر غياب أمام عاشور نجم ميتدلاند الدنماركي عن المشاركه مع الفريق .

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن امام عاشور غائب عن المشاركه مع الفريق منذ فتره مما أثار التساؤلات عن سر استبعاده خاصه في ظل تردد أنباء عن قرب انضمامه للأهلي .

 


شوبير يكشف تفاصيل جلسة أوسوريو مع خماسي الزمالك


كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل حديث أوسوريو المدير الفني للزمالك مع خماسي الفريق.

أكد  شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن اوسوريو عقد جلسة مع خماسي الفريق وهم روقا، محمد عبدالغني، ناصر منسي، شيكابالا وحمزة المثلوثي قبل مران الفرق أمس.

 

الزمالك أخطأ.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن عقوبة مرتضى منصور

وجه الاعلامي مدحت شلبي رساله ل مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن عقوبه لجنه الانظباط بشأن مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق.

 

واكد مدحت شلبي في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت ٢ أن الزمالك ارسل امي تظلم للجنه الاستئناف بشأن عقوبه مرتضي منصور والتي عباره عن غرامه ٣٠٠ الف جنيه و الحرمان من حضور

 

الأهلى كهربا الزمالك مرتضى منصور أخبار الرياضة الأهلي والزمالك خالد الغندور كأس مصر

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