شوبير يكشف تفاصيل جلسة أوسوريو مع خماسي الزمالك

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل حديث أوسوريو المدير الفني للزمالك مع خماسي الفريق.

أكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن اوسوريو عقد جلسة مع خماسي الفريق وهم روقا، محمد عبدالغني، ناصر منسي، شيكابالا وحمزة المثلوثي قبل مران الفرق أمس.

واضاف شوبير أن أوسوريو أخبر خماسي الفريق عن سبب استبعادهم أمام سيراميكا كليوباترا خلال الشوطين مشيرا أنه يثق بهم وبامكانياتهم.

وأضاف أن أوسوريو أكد للاعبين أنه يرغب في تجربة أكبر عدد من لاعبي الفريق لتغيير طريقه اللعب بشكل كامل خلال الفترة المقبلة .

وتابع شوبير أن اوسوريو أكد لـ ناصر منسي أن أداءه جيد وأنه أحد العناصر الأساسية للفريق.