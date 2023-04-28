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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حفله في جدة.. كاظم الساهر يعلن وفاة رفيق دربه

كاظم الساهر
كاظم الساهر

أعلن الفنان كاظم الساهر عن وفاة صديقه ورفض دربه، محمود شاكر، وذلك في منشور له عبر حسابه على موقع فيسبوك، عقب انتهاء حفله في جدة.

 

ونشر كاظم الساهر صورة لصديقه، وعلق عليها قائلا:" الصديق ورفيق الدرب الأستاذ محمود شاكر في ذمة الله.رحم الله الفقيد وألهمنا وذويه الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا اليه راجعون".

 

لمشاهدة المنشور من هنا.

 

ونشرت عدد من حسابات محبي كاظم الساهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تبرز حزن الفنان العراقي الشهير على صديقه الذي رحل قبل الحفل، وتمسك بالتزامه أمام الجمهور رغم حزنه. 

 

وأحيا كاظم الساهر حفلا كبيرا مساء الخميس،قدم خلاله مجموعة كبيرة من اشهر أغاني القديمة والجديدة، في جدة، ضمن احتفالات عيد الفطر. 

 

وأوضح الفنان كاظم الساهر، خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، أنه انتهى من تسجيل ما يقترب من 16 أغنية جديدة، ولكنه سيطرح فقط 8 أو 9 قصائد، قائلًا: “أنا سجلت وخلصت حوالي 16 عملا ووقعت العقد مع الشركة المنتجة للألبوم، ولسه هختار منهم القصائد التي ستتواجد بالألبوم”.

كاظم الساهر الفنان كاظم الساهر احتفالات عيد الفطر برنامج ET بالعربي حفل كاظم الساهر

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