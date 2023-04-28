عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية في موريتانيا

صدى البلد

 انطلقت فجر اليوم الجمعة، الحملات الدعائية الممهدة للانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية في موريتانيا، والمقرر إجراؤها يوم 13 من مايو المقبل ويتنافس فيها 25 حزبًا سياسيًا لكسب أصوات مليون وسبعمائة ألف شخص، لانتخاب برلمان من 176 نائبا، و4500 مستشار يمثلون 237 مجلسا بلديًا، و13 مجلسًا إقليميًا للمحافظات.


ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط انطلاق الحملات الانتخابية من خلال احتفاليات في مراكز الدعاية والتي ستتواصل على مدى الأسبوعين المقبلين.


وقال محمد ولد طالبنا، رئيس حزب الإصلاح -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن حزبه حزب نخبوي يضم عشرات المحامين وأساتذة الجامعات وكبار الضباط المتقاعدين، معربًا عن أمله في أن لا تشهد الانتخابات استغلال المال السياسي أو استغلال النفوذ أو الخطابات غير المشروعة كاستغلال الدين والتوجهات العشائرية والإثنية.


وأكد أن حزب الإصلاح يسعى إلى إقامة دولة القانون والمؤسسات ومحاربة الفساد، لتحقيق المصالح العامة للوطن، موضحًا أن حزب الإصلاح يشارك في كافة الاستحقاقات الانتخابية بشخصيات ذات كفاءة عالية، تتميز بالاستقامة ونظافة اليد، مطالبا الناخبين بتحكيم ضمائرهم واختيار من هو أصلح لخدمة موريتانيا.


من جانبه، أكد رئيس حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، محمد ماء العينين ولد أبيه، إنهم يمثلون الذراع السياسية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وللحكومة، مؤكدًا أن حزبهم لديه خطة لتطوير موريتانيا.


وقال -مخاطبا الآلاف من أنصاره في افتتاح الحملة الدعائية للانتخابات من المقر المركزي للحزب وسط نواكشوط- "علينا جميعًا أن نسأل أنفسنا عن الحزب الذي يعد الجناح السياسي للحكومة، وأن نسأل أنفسنا عن الحزب الذي رسم خطة لتطوير موريتانيا، وعن الحزب الذي رشح في جميع دوائر البلاد، وأظهر عناية كبيرة بالشباب والنساء".


من جهته، دعا أحمد ولد داداه، زعيم المعارضة الموريتانية والمعارض التاريخي، رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، الموريتانيين إلى التحلي بروح المسؤولية والتسامح، والعمل الجاد على تطوير البلد وتنميته والحرص على وحدته وتلاحمه، والبعد عن كل ما من شأنه المساس بأمنه واستقراره.


وأوضح -خلال إطلاقه لحملة حزبه- أن حزب تكتل القوى الديمقراطية ساهم في ترسيخ مفهوم الديمقراطية في البلاد من خلال مشاركته في الاستحقاقات الانتخابية الماضية بصورة مسؤولة، مضيفا أن الحوار بين الفرقاء السياسيين هو النهج الأقوم لكل عمل سياسي وطني جاد يضمن تحقيق توافق وطني كفيل بالمضي قدما بالشعب إلى المزيد من الوحدة والتماسك الاجتماعي.


وقال إنه متفائل بنتائج حزبه في الانتخابات، وإنه أكثر تفاؤلا في هذه الانتخابات مقارنة مع الانتخابية الماضية.


وتزامنا مع انطلاق الحملات الدعائية، ذكرت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أصدر فجر اليوم الجمعة أمراً لوزارة المالية ووزارة الداخلية بصرف مليار أوقية موريتانية وهي المبلغ المخصص لدعم الأحزاب السياسية، ووجه بصرفه كاملًا قبل نهاية الأسبوع وعليه سيحصل كل حزب بصفة فورية على مبلغ قدره أربعون مليون أوقية.

موريتانيا الحملات الانتخابية محمد ولد طالبنا حزب الإصلاح رئيس حزب الإنصاف الحاكم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد استقراره 49 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

11 درجة مرة واحدة وأمطار|موجة شتوية تضرب البلاد والأرصاد تفجر مفاجأة

محاولات لمنع بيعه بالأسواق.. علامة بالبطيخ تكشف حقنها بمادة التينيك

الزمالك أخطأ.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن عقوبة مرتضى منصور

بمبلغ يبدأ من 500 جنيه..تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة

لأول مرة.. تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أخبار الأهلي.. حبس 30 مشجعا.. قرار صارم من الخطيب ضد ثنائي الطائرة.. وصدمة قبل مواجهة الرجاء

ترشيحاتنا

جثة غامضة بطريقة قتل بشعة تثير الجدل في العراق.. تفاصيل

أخبار السيارات |سعر أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر ..الأسعار الجديدة لـ كيا سبورتاج 2023 ..5 أنواع SUV رياضية تبدأ من 500 ألف جنيه

ترامب: بايدن يشكل تهديدا على الديمقراطية

جزاء من ترك صلاة الجمعة 3 مرات

بعد موافقة الوزراء على تعديل القانون.. حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة

وكالة بحرية بريطانية: تعرض سفينة لهجوم قبالة نشطون في اليمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مضادات حيوية... فاكهة سحرية تعالج التهابات المسالك البولية

في ذكرى ميلاده.. نور الشريف صاحب الرصيد الأبرز بالدراما المصرية

في ذكراه|فؤاد الأول.. محطات مثيرة بحياة ملك مصر..وخلافه التاريخي مع سعد زغلول

لغز محير.. لماذا توقف المصريون القدماء عن بناء الأهرامات؟

فيديو

عمره 89.. مسن يتمتع بلياقة غير متوقعة.. شاهد

وفاة الشيخ عبد الله كامل .. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا «فيديوجراف»

يشبه السلحفاه.. طفل النينجا مولود بحالة جلدية نادرة| ما القصة ؟

تقارير صفراء.. الكرملين يصدر بيانا عن مزاعم محاولةإغتيال فلاديمير بوتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ