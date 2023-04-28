بعد تطبيق التوقيت الصيفي| الموعد النهائي لمباراة الأهلي والرجاء

تساءل عدد كبير من جمهور النادي الأهلي، عن موعد مباراة الأهلي والرجاء، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد تطبيق التوقيت الصيفي وتغيير الساعة في مصر، ابتداء من اليوم 28 إبريل.

الاهلي والرجاء

موعد مباراة الاهلي والرجاء المغربي

وتسبب تغيير التوقيت الصيفي في مصر، في تغيير موعد مباراة الأهلي والرجاء، والتي كان من المفترض أن تقام في التاسعة من مساء يوم السبت بتوقيت القاهرة، في تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش.

وتسبب تعديل التوقيت الصيفي في مصر، في تغيير موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا إلى تأخيرها ساعة كاملة في مصر، لتقام في تمام الساعة العاشرة مساء يوم السبت بتوقيت القاهرة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

الأهلي يفوز على الرجاء في الذهاب

وكان فريق كرة القدم بالنادي الأهلي قد تغلب على حساب فريق الرجاء المغربي في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم السبت الماضي على استاد القاهر الدولي، بالفوز بهدفين دون رد، سجلهما لاعبي الأهلي محمد عبد المنعم، بالإضافة إلى حمدي فتحي، لينتظر الحسم في لقاء السبت.

الاهلي والرجاء

غيابات الأهلي في لقاء العودة

فوجئت جماهير الأهلي، بوجود غيابات مؤثرة في قائمة الفريق التي توجهت الى المغرب، مما أثار الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وغاب عن القائمة عمرو السولية "المايسترو"، الذي يعول عليه كولر في قيادة خط الوسط، ورامى ربيعة، ايمن اشرف، شادى حسين ورأفت خليل ومحمد الضوي كريستو.

وأصيب رامى ربيعه، في مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز بشرخ في الكتف، وتحددت مدة غيابه التي تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وبالنسبة لمحمد الضوى كريستو، جاء غيابه بسبب إصابته أمام فاركو في الدوري المصري، بالتواء في أنكل القدم، وبسببها خرج في الدقيقة 13 ولم يستطع إكمال المباراة.

وجاء استبعاد أيمن اشرف لأسباب فنيه، لعدم اقتناع كولر بمدافع الفريق، فيما يستمر غياب المهاجم شادي حسين، الذي دفع الجماهير للتعامل حول جدوى تعاقد النادي معه، واستبعاده الدائم، رغم كونه نجم فريق سيراميكا كليوباترا.