حبس سبعيني أطلق النيران على نجله في سوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس سبعيني، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بالتعدي على نجله الثلاثيني وإصابته بطلق ناري باليد اليمنى؛ بسبب خلافات أسرية، دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وكان قد أصيب عامل ثلاثيني بطلق ناري باليد اليُمنى، على يدي والده السبعيني؛ إثر إطلاقه الأعيرة النارية من سلاح ناري كان بحوزته؛ بسبب وجود خلافات أسرية قائمة فيما بينهما، دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام مفادها وصول المدعو (أحمد خ ج خ- 30 سنة- عامل- ويقيم بدائرة القسم)، مصاب بطلق ناري باليد اليمنى.

وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبالانتقال والفحص وبسؤال المُصاب، اتهم والده المدعو (خلف ج خ خ- 72 سنة- بالمعاش- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابته؛ بسبب خلافات أسرية قائمة فيما بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم بالواقعة بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذِكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.