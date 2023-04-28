عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سبعيني أطلق النيران على نجله في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بحبس سبعيني، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بالتعدي على نجله الثلاثيني وإصابته بطلق ناري باليد اليمنى؛ بسبب خلافات أسرية، دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

 

وكان قد أصيب عامل ثلاثيني بطلق ناري باليد اليُمنى، على يدي والده السبعيني؛ إثر إطلاقه الأعيرة النارية من سلاح ناري كان بحوزته؛ بسبب وجود خلافات أسرية قائمة فيما بينهما، دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

التصريح بدفن جثمان طالب خطف النيل روحه في سوهاج

له عُمر جديد.. سوهاج الجامعي يصرح بخروج عامل سقط من أعلى سقالة

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام مفادها وصول المدعو (أحمد خ ج خ- 30 سنة- عامل- ويقيم بدائرة القسم)، مصاب بطلق ناري باليد اليمنى.

 

وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

 

وبالانتقال والفحص وبسؤال المُصاب، اتهم والده المدعو (خلف ج خ خ- 72 سنة- بالمعاش- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابته؛ بسبب خلافات أسرية قائمة فيما بينهما.

 

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم بالواقعة بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذِكر.

 

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج طهطا قسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

11 درجة مرة واحدة وأمطار|موجة شتوية تضرب البلاد والأرصاد تفجر مفاجأة

الزمالك أخطأ.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن عقوبة مرتضى منصور

بعد استقراره 49 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

محاولات لمنع بيعه بالأسواق.. علامة بالبطيخ تكشف حقنها بمادة التينيك

سبب صادم بشأن استبعاد إمام عاشور من المشاركة مع ميتدلاند.. شوبير يكشف

الإثنين.. موعد صرف معاشات شهر مايو وهذه الفئات محرومة من الزيادة

قفزات تاريخية.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة سوهاج يشهد بدء موسم حصاد القمح بمزرعة الكوثر بمساحة 42 فدانا

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة من الاعتقالات للفلسطينيين بـ جنين ورام الله

لأصحاب المليون.. عائد أعلى 3 شهادات بالبنوك لتحقيق أرباح كبيرة| فرصة ذهبية

غدًا.. رئيس وزراء اليابان يزور مصر

فاق التوقعات.. تحرك جديد فى أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

المدارس الثانوية للطلاب: اضبطوا ساعة التابلت على التوقيت الصيفي بهذه الخطوات

إطلاق نار على طائرة إجلاء في المطار.. إعلان عاجل من الدفاع التركية خاص بالسودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تطبيق التوقيت الصيفي| الموعد النهائي لمباراة الأهلي والرجاء

سعر حقيبة زوجة محمد رمضان يثير ضجة| رقم صادم

بعد فترة الأعياد والإجازات| جمال شعبان يكشف عن معدلات الجسم الصحي.. مفاجأة

تحذير عاجل من سبائك الذهب| غير مطابقة للمواصفات وممنوع بيعها | تفاصيل

فيديو

صفقة تبادلية.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع دبابة أفريقية مقابل ديانج| فيديو جراف

عمره 89.. مسن يتمتع بلياقة غير متوقعة.. شاهد

وفاة الشيخ عبد الله كامل .. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا «فيديوجراف»

يشبه السلحفاه.. طفل النينجا مولود بحالة جلدية نادرة| ما القصة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ