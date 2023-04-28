منة فضالي: محمد سامي مبيعاملش حد وحش في اللوكيشن

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كشفت الفنانة منة فضالي خلال ندوتها في موقع صدى البلد؛ عن حقيقة مشكل محمد سامي داخل اللوكيشن.

وقالت منة فضالي: "محمد سامي مخرج مميز ومش بيعامل حد وحش في اللوكيشن".

أضافت منة فضالي: "بالعكس هو بيساعد كل اللي في اللوكيشن من أصغر فرد، وهو يتعرض للظلم في أوقات كثيرة".

منة فضالي ومي عمر:

أكدت منة فضالي خلال ندوتها في موقع صدى البلد أن الفنانة مي عمر كانت مناسبة للمشاركة في مسلسل جعفر العمدة.

وقالت منة فضالي: "مي عمر كانت هتبقي مناسبة حدا للمشاركة في المسلسل ومش بقول كدة تطبيل هي فعلا شاطرة".

وتابعت: "مي عمر عاملة دور حلو أوي في مسلسل علاقة مشروعة ومركزة جدا في الدور ودة واضح".



وأضافت: "مكنت متخيلة انها تقدر تبقي شريرة كدة وعلى قد ماهي كانت شريرة الا انني زعلت عليها لما ماتت".

ردت منة فضالي على منتقدي مسلسل جعفر العمدة وذلك خلال ندوتها في موقع صدى البلد.

وقالت منة فضالي: "مسلسل جعفر العمدة الشعب اللي نجحه ؛ كل الناس كانت بتتكلم على المسلسل ونجاحه".

وتابعت: "مينفعش يبقي كل الناس بتتكلم عن مسلسل واحد عن تفوقه وتلاقي ناس بتنتقد وتقول ان المسلسل مش ناجح كدة يبقي انك حاقد".

منة فضالي ومحمد رمضان :

حلت منة فضالي ضيفة على موقع صدى البلد لتكريمها عن آخر أعمالها مسلسل جعفر العمدة.

وتحدثت منة فضالي عن شخصية نرجس وعن أصعب المشاهد التي قامت بها وعن تفاصيل تعاونها مع محمد رمضان.

منة فضالي:



وجهت الفنانة منة فضالي رسالة إلي الفنان محمد رمضان بعد نجاح مسلسل جعفر العمدة عبر السوشيال ميديا.

وكتبت منه فضالي من خلال حسابها الشخصي فيس بوك: "يا رمضان شهادتي فيك مجروحة بس حقيقي ومن غير مجاملة أنت نجم ملكش حل، ملكش حدود، فنان بجد بمعني الكلمة الإحساس نعمه من ربنا و انت احساسك دائما سابق كل كلامك ممثل يتخاف منه ويتعملو حساب حقيقي انا سعيده اني كنت بشتغل معاك حقيقي وانت اضافه ل اي حد ومبروك نجاحك لإنك بتتعب في شغلك وعندك امانه بينك و بين فنك الف مبروك جعفر العمده نجاح باكتساح وربنا يكرمك دائما يا احلي جعفورتي".

رد محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة، على سؤال "هل نهاية مسلسل جعفر العمدة تتغير، بعد فيديو هالة صدقي الأخير".

وقال مخرج المسلسل، إن نهاية جعفر العمدة لن تتغير، وأن فيديو الفنانة هالة صديقى مجرد هزار، والمشهد الذى يعاد تصويره بسبب زاوية فقط، ولكن لن يكون هناك تغيير فى نهاية المسلسل".

ولفت سامى خلال حواره على قناة العربية، إلى أن الجميع بالعمل لم يتأخر عن إعادة تصوير المشهد، وأن النهاية كما هي.