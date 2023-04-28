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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية قبل بيعها بالسوق السوداء في الشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على مصانع تصنيع وتعبئة المواد الغذائية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية والرقابية ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمرور على التجار التموينين للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

 

ومن جانبها، أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية انه شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة بمشاركة حاتم راضي و حمدالله عبدالعال ومحمد قورة المفتشين بالادارة بحملة تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة وتمكنت الحملة أثناء مرورها علي طريق ههيا الابراهيمية بالاشتراك مع حملة مباحث التموين من ضبط سيارة جامبو قادمة من مدينة القرين متجهة إلي قرية المهدية محملة بعدد ( 150 ) شيكارة سماد يوريا ( كيماوي ) خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله باﻷسواق ، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلوجرام ، بإجمالي كمية مقدارها ( 7 ) طن ونصف ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5828 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات على ذمة المحضر، وتسليم المتهم والسيارة إلي مركز الشرطة.

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كما تمكنت الحملة أثناء مرورها بشارع الحاجة آمنة بمدينة ههيا من ضبط كمية من السولار مقدارها ( 1200 ) لتر وكمية من البنزين 80 مقدارها ( 700 ) لتر داخل طلمبة رصيف تعمل بدون ترخيص، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5826 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر.

 

وتمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية المهدية من ضبط كمية من السكر مقدارها ( 250 ) كيلوجرام، وكمية من زيت الطعام مقدارها ( 200 ) لتر ،  وكمية من المكرونة مقدارها ( 560 )كيلو جرام ، كلها مجهولة المصدر ،  داخل محل لبيع السلع الغذائية والمخزن الملحق به ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5761 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر.

الشرقية التموين وزارة الزراعة محافظ الشرقية حملة تفتيشية السوق السوداء مباحث التموين

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