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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني ينشر صورا لطائرة إجلاء تركية تعرضت لإطلاق نار.. شاهد

طائرة الإجلاء التركية
طائرة الإجلاء التركية

نشرت القوات المسلحة السودانية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" مجموعة من الصور عقب هبوط طائرة الإجلاء التركية في قاعدة وادي سيدنا العسكرية بسلام بعد أصابتها بنيران المتمردين من قوات الدعم السريع، صباح اليوم في محاولة فاشلة لإسقاطها وعرقلة لجهود الإجلاء، حسبما جاء في المنشور المرفق بالصور.

وأعلن الجيش السوداني، اليوم الجمعة، عن تعرض طائرة إجلاء تركية طراز C130 صباح اليوم لإطلاق نار من قبل المتمردين أثناء تقربها للهبوط بمطار وادي سيدنا مما أدى إلى تضرر خزانات الوقود بالطائرة وإصابة أحد أفراد طاقمها.

وأضاف الجيش السوداني في بيانه أن الطائرة هبطت بسلام  في تمام الساعة ٧:٢٥ بمطار وادي سيدنا بسلام وجاري إصلاح الطائرة.

وحذرت القوات المسلحة  السودانية في البيان، من محاولات المتمردين عرقلة جهود الإجلاء بمثل هذه التصرفات الخطيرة .

واتهم الجيش السوداني في بيانه قوات الدعم السريع بإطلاق النار على الطائرة أثناء هبوطها في مطار وادي سيدنا خارج الخرطوم.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة تعرض طائرة إجلاء تركية لإطلاق نار في مطار وادي سيدنا بالسودان دون سقوط إصابات.

واتفق الطرفان، مساء الخميس، على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
 

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