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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الرجاء المغربي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل

الأهلي والرجاء المغربي
الأهلي والرجاء المغربي

تلقى فريق الرجاء المغربي دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الأهلي المقرر لها غدا السبت، على ملعب محمد الخامس، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

 

وذكر موقع “هسبورت” المغربي، أن فريق الرجاء استعاد خدمات الثنائي إسماعيل مقدم ومحمد المكعازي، بعد تعافيهما من الإصابة ومشاركتهما في مران الفريق، أمس الخميس.

 

وأضاف الموقع، أن إسماعيل مقدم والمكعازي جاهزان للمشاركة أمام الأهلي، ولكن يبقى القرار بيد منذر الكبير، المدير الفني للفريق.

 

كما أكد الموقع المغربي، أن منذر الكبير قرر استبعاد كل من محمد الناهيري والجزائري عبد الرؤوف بن غيث، لأسباب فنية، بينما يغيب عبد الصمد البدوي بسبب الإصابة.

نتيجة لقاء الذهاب:

وفاز الأهلي على الرجاء المغربي بهدفين دون رد، في لقاء الذهاب بالقاهرة، أحرزهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

 

الرجاء المغربي الأهلى دوري ابطال افريقيا منذر الكبير محمد الناهيري

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