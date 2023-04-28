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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من المحكمة بعد تشويه وجه ملكة جمال الوراق بـ25 غرزة.. صور

المجني عليها
المجني عليها

عاقبت محكمة جنح الوراق المتهم بتشويه وجه ملكة جمال الوراق بالحبس سنة عن الاتهامات المنسوبة اليه وبراءته في تهمة البلطجة. 

 

كانت نيابة شمال الجيزة الكلية قد قررت حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تشويه وجه طالبة جامعية تحمل لقب ملكة جمال النيل بمنطقة الوراق بـ"كتر" ما أدى لاصابتها بجروح قطعية متفرقة تم تقطيبها بـ 25 غرزة. 

 

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها تدعى مروة العشيري 20 عاما بطالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب وأن المتهم جارها تتبعها اثناء نزولها من شقتها في الطابق الرابع وفاجئها من خلفها على سلم العقار وانهار عليها بالضرب في وجهها وذراعيها ورأسها وكشف التقرير الطبي عقب توقيع الكشف عليها، أنها أصيبت بـ  3 غرز بالخد الأيمن، 3 بالخد الأيسر، 3 بالكتف الأيسر، 7 أعلى الرأس، بالإضافة إلى 11 غرزة بمناطق متفرقة بجسدها بإجمالي 25 غرزة. 

 

وخلال التحقيقات قالت المجني عليها إنها موديل ملكة جمال بنت النيل لعام 2022، وقالت إنها في يوم 4 رمضان كانت على موعد مع صديقتها للخروج سويا واثناء نزولها من منزلها على السلم  فوجئت بالبوابة الأمامية للعقار مغلقة بطريقة محكمة على غير العادة وعندما حاولت فتحها شعرت بخطوات مسرعة خلفها فاستدارت لمعرفة من يخلفها ففوجئت بجارها في الطابق الأول يدعى "كمال.ح.ع" يمسك براسها ويوجه لها عدة ضربات شعرت بها بأنها أداة حادة فاستغاثت باسرتها والجيران وكلما تعالت صرخاتها كلما انهال عليها المتهم بالضرب ومزق وجهها ورأسها وذراعيها.

 

وأضافت المجني عليها أن صرخاتها جمعت الجيران ووالديها ففر المتهم عائدا الى شقته واغلق الباب على نفسه وقامت أسرتها والجيران بنقلها الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 4304 جنح الوراق. 

 

وقالت مروة العشيري أنها لا تعلم حتى الآن سبب ارتكاب المتهم للجريمة مؤكدة انها ليست لها علاقة به هو مجرد جار لهم يسكن بذات العقار وانها التقت به قبل الحادث بيومين حيث كانت تصعد  السلم مسرعة وتصادف وقوفه أمام شقته فقال لها: "اطلعي ما تخافيش انا مبخوفش" فردت عليه قائلة: "أنا مش خايفة هخاف منك ليه" ولم تتحدث معه بعد ذلك مطلقا واستطردت قائلة: "يوم الجريمة قبل الفطار مباشرة سمعناه بيتخانق مع عمه وبيقول يعني ايه مش خايفة مني ازاي متخافش مني وكنت مش فاهمة ان الكلام ده عليا". واستكملت: "عامل مجنون ومش أول مرة يعمل كده عملها مع اخوه واخته ومرات ابوه لحد ما سابوله البيت ومشيوا". 

تلقى شرطة الوراق بلاغا فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، اتهمت فيه شاب جارها بالاعتداء عليها، وذكرت المجني عليها أن المتهم اعتدى بسلاح أبيض وأصابها بوجهها، ما أسفر عن تشويهها.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، حيث تمكنت قوة من مباحث الوراق من القاء القبض عليه وحُرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

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