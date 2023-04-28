وصول مجموعة مصريين جديدة من السودان بعد نجاح عملية الإجلاء.. فيديو

عرضت فضائية “ اكسترا نيوز ” نبأ عاجل يفيد بـ وصول مجموعة جديدة من المصريين القادمين من السودان بعد نجاح السلطات المصرية في اجلائهم .

وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، استمرار خطة إجلاء المواطنين وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تشرف على تنفيذها لجنة وطنية مشكلة من جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة حرصًا على سلامة أبنائنا من خلال تنفيذ جسر جوي لإجلاء المصريين بالسودان الذي نفذ 23 طلعة جوية، إضافة لاستقبال المئات عبر المنافذ البرية وتوفير عشرات من الحافلات لنقلهم، ليصل إجمالي المواطنين الذين تم إجلاؤهم منذ بداية الأزمة حتى مساء أمس الخميس إلى ٥٣٢٧ مواطنا عبر المنافذ الجوية والبرية.