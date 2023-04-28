المنيا: تحرير 90 محضر إشغال في حملات بملوي وأبوقرقاص

تواصل الوحدات المحلية على مستوى محافظة المنيا حملاتها المُكثفة لإزالة المخالفات والتعديات والإشغالات، وذلك تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة الميدانية لإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على المظاهر العشوائية وتسهيل حركة المرور.

نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حملة لرفع الاشغالات بشوارع (توني بك والعرفاني وسعد زغلول، والشهداء)، وأسفرت الحملة عن تحرير 60 مخالفة تنوعت ما بين (25 ازالة إدارية، و17 محضر اشغال طريق، و10 محضر بائع متجول، و8 محضر ادارة منشأة بدون ترخيص) حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة لرفع الاشغالات بحي وسط المدينة، أسفرت عن تحرير 30 محضر إشغال طريق، وكذلك إزالة التندات المخالفة بشارع الحسيني

وفى مركز أبو قرقاص، نفذت الوحدة المحلية حملة لرفع كافة التعديات على الطريق العام وجانبي الشوارع وإزالة جميع العوائق الموجودة على الطريق حيث استهدفت الحملة رفع إشغالات المحلات التجارية وتهذيب إشغالات الباعة الجائلين بنطاق المدينة، وذلك ضمن الخطة الموضوعة للارتقاء بالشكل العام للمدينة ورفع كفاءة الشوارع والميادين حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.