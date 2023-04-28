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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني في بيان عاجل : هجوم عنيف على قواتنا الجوية

صدى البلد

أعلن الجيش السوداني، اليوم الجمعة، من صد هجوم قامت به ميليشيا الدعم السريع على القوات الجوية.

وجاء في البيان :"تمكنت قواتنا من صد وتدميرهجوم المتمردين على قوات الدفاع الجوي بجبل أولياء، وتم تدمير ٩ عربات قتالية واستلام إثنين رشاش مضاد للطائرات وأسلحة ومعدات مختلفة، وهربت فلول المتمردين مخلفين وراءهم عددا كبيرا من القتلى والمصابين، الجنة والخلود لشهدائنا الأبرار".

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وأعلن الجيش السوداني، اليوم الجمعة، عن تعرض طائرة إجلاء تركية طراز C130 صباح اليوم لإطلاق نار من قبل المتمردين أثناء تقربها للهبوط بمطار وادي سيدنا مما أدى إلى تضرر خزانات الوقود بالطائرة وإصابة أحد أفراد طاقمها.

وأضاف الجيش السوداني في بيانه أن الطائرة هبطت بسلام  في تمام الساعة ٧:٢٥ بمطار وادي سيدنا بسلام وجاري إصلاح الطائرة.

وحذرت القوات المسلحة  السودانية في البيان، من محاولات المتمردين عرقلة جهود الإجلاء بمثل هذه التصرفات الخطيرة .

واتهم الجيش السوداني في بيانه قوات الدعم السريع بإطلاق النار على الطائرة أثناء هبوطها في مطار وادي سيدنا خارج الخرطوم.

 

 

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