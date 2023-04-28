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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هداف الكونفدرالية.. وكيل شيفافيرو يكشف حقيقة عروض الأهلي والزمالك.. خاص

رانجا شيفافيرو
رانجا شيفافيرو

كشف هيرفي ترا بي وكيل أعمال رانجا شيفافيرو، مهاجم فريق مارومو جالانتس الجنوب إفريقي، حقيقة تلقي موكله عروضا من الأهلي والزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كانت صحيفة “the south african” الجنوب إفريقية، قد أكدت خلال الساعات الماضية أن ممثلي رانجا شيفافيرو تلقوا عروضا من جميع أنحاء إفريقيا "أبرزها من الأهلي والزمالك"، لضم اللاعب الجنوب إفريقي.

وقال ترا بي في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”:" لا يوجد عروض رسمية من الأهلي والزمالك أو أي فريق مصري بشكل عام للتعاقد مع شيفافيرو، ولكن يوجد بعض الاتصالات".

وأضاف:" إذا لعب شيفافيرو بجانب مواطنه بيرسي تاو في الأهلي سيكون أمرا مميزا خاصة وأن الأهلي نادٍ كبير في قارة إفريقيا، وأتوقع  أن يصلنا عروضا من الأندية المصرية الكبيرة في الفترة المقبلة".

وتابع:" يوجد محادثات من السعودية وقطر وتنزانيا وجنوب أفريقيا للتعاقد مع شيفافيروأنا منفتح للغاية واستمع لما هو في صالح موكلي".

هداف الكونفدرالية:

ويحتل رانجا شيفافيرو صدارة ترتيب هدافي بطولة الكونفدرالية هذا الموسم (2022-2023) برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم فريق بيراميدز.

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هداف الكونفدرالية.. وكيل شيفافيرو يكشف حقيقة عروض الأهلي والزمالك.. خاص

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