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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

أنهت حياته وقطعت جثته وطبختها.. تفاصيل تخلص أم من ابنها بالشرقية

صدى البلد

شئ لا يصدقه عقل والجميع داخل قرية السعديين التابعة للوحدة المحلية بأبو شلبي دائرة مركز شرطة فاقوس لا يصدقون الي الآن ما حدث حيث أقدمت أم تبلغ من العمر  ٣٠ عاما علي التخلص من نجلها  وقيامها بطهو جزء من الجسد وعلي الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية وضبط المتهمه وتحرير محضر بالواقعة.

وأكد عدد من اهالي القرية أن الأم منفصلة عن زوجها منذ ٣ سنوات وتعيش رفقة طفلها وتحبة حبا شديدا لدرجة الجنون. 

وأشار الأهالي الي إحتمالية إصابتها بمرض نفسي قامت علي إثره بإرتكاب فعلتها.

وأشار الأهالي الي انهم غير مصدقين ما حدث رغم تمكن الاجهزة الأمنية من ضبط الأم المتهمه لأن هذه الواقعة غريبة عليهم وعلي المجتمع الريفي الذي يعيشون فيه.

 

و تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط ربة منزل لقيامها بقتل طفلها الصغير البالغ من العمر خمس سنوات، بقرية أبو شلبي التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس وتم التحفظ على المتهمه وجاري تحرير محضر بالواقعة.

طبخته وأكلت منه .. ضبط ربة منزل قتلت ابنها بالشرقية 

تلقت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا يفيد ورود بلاغ بقيام ربة منزل تبلغ من العمر قرابة ثلاثين عامًا بقتل طفلها البالغ من العمر خمس سنوات.

وتبين من التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ قرابة ثلاث سنوات، وتعيش رفقة ابنها في منزل بقرية أبو شلبي دائرة مركز شرطة فاقوس وتم التحفظ على المتهمه وجاري تحرير محضر بالواقعة.

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