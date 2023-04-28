رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين: الحوار الوطني إضافة جديدة لتوطيد أواصر الديمقراطية

قال طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إنه منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق الحوار الوطني، كان حزب الأحرار الاشتراكيين على رأس الأحزاب التى بادرت بالترحيب بهذا القرار الهام والجريء.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني يمثل إضافة جديدة لتوطيد أواصر الديمقراطية، وتعظيم مبادئ التطبيق العملي لخلق مجتمع جديد يقوم على تعددية الفكر وتعددية الرؤى.



وأشار طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إلى أن محاور الحوار الوطني الثلاث المتمثلة في المحور السياسي، والمحور الاجتماعي، والمحور الاقتصادي، تعد بمثابة العمق الاستراتيجي لمكون الوطن وقضايا المجتمع المتنوعة.