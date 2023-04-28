جمال الكشكي يكشف الاستعدادات النهائية قبل الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.. فيديو

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسة الثالثة والعشرين لمجلس أمناء الحوار الوطني التى انعقدت يوم الأربعاء الماضي، شهدت وضع اللمسات النهائية والأخيرة لتفاصيل جلسات الحوار الوطني المقرر انطلاقه في يوم الثالث من مايو المقبل.

وأضاف خلال استضافته على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الجلسة شهدت التأكد من الجاهزية اللوجيستية لدى الأمانة الفنية للحوار الوطني، استعدادا للانطلاق الفعلي لجلسات الحوار الوطني.

وأكد حرص المجلس على تثمين دور القيادة السياسية في استخدام حقها الدستوري في الإجراءات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، التي ساهمت في تهيئة المناخ للحوار الوطني، مضيفا أن النقاشات شهدت أيضا تبادل الآراء ووجهات النظر حول تفاصيل الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.

وأشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريص على تثمين دور القيادة المصرية والدولة المصرية لإعادة أبنائها من السودان، ومساعدة الدول الأخرى لإجلاء رعاياها أيضًا، الأمر الذي يدعو للفخر، مشيرا إلى دعوة الحوار الوطني الأشقاء في السودان للعودة للحوار ووقف إطلاق النار أولا من أجل حقن الدماء.