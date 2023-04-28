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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين أمام مبنى سراي الحقانية بالإسكندرية

سراي الحقانية
سراي الحقانية

نسق محمد متولي مدير عام أثار الإسكندرية مع المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك لإزالة الباعة الجائلين ورفع كافة أشكال الإشغالات أمام مبني سراي الحقانية، وذلك بناء علي توجيهات الدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الأعلى للآثار وتكليف الدكتور أبوبكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

وقال متولي إن ذلك يأتي لإظهار المناطق الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق أمام احد أهم المعالم الأثرية بالإسكندرية، وتم رفع كافة أشكال الإشغالات من أمام المحكمة

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وأضاف أنه للمرة الثالثة علي التوالي في أقل من أسبوع لضمان عدم عودة البائعين مرة آخري أمام مبني سراي الحقانية والمسجلة في عداد الأثار الإسلامية بمنطقة أثار الإسكندرية حيث قاد حي الجمرك حملات صباحية ومسائية والمرور على محكمة الحقانية للتأكد من خلوها من الإشغالات. 

جاءت الحملة بحضور اللواء عبدالخالق حجازي حكمدار الإسكندرية واللواء صلاح أبوالدهب مدير المرافق بالإسكندرية، والرائد ياسر رجب، رئيس وحدة المرافق بحي الجمرك.

وتقدم محمد متولي مدير عام أثار الإسكندرية بالشكر والتقدير للمهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك للجهود المبذولة في سبيل إظهار محيط المواقع الأثرية بنطاق حي الجمرك بالمظهر الحضاري اللائق.

الاسكندرية الباعة الجائلين رفع الإشغالات مصطفي وزيري الدكتور مصطفى وزيري المحكمة المناطق الأثرية

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