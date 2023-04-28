العراق.. حريق ضخم في صهريج وقود بالسليمانية

اشتعلت النيران في صهريج وقود على طريق طاسلوجة - السليمانية في العراق، بالقرب من محطة وقود البوابة.



وبحسب وسائل إعلام كردية، فقد اشتعلت النيران في ناقلة وقود على طريق طاسلوجة - السليمانية بالقرب من محطة وقود البوابة، ولم تتم السيطرة عليها بعد.



وأضافت أن "الحادث تسبب بسقوط ضحايا وأضرار مادية".



من جانبه؛ فقد قال سامان نادر، رئيس مركز الطوارئ في السليمانية، "أصيب أربعة أشخاص في الحادث، نقلوا جميعاً إلى المستشفى وصحتهم مستقرة ويتلقون العلاج".