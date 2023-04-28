معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة يعلن عن تفاصيل المعسكر الصيفي لعام 2023

أعلن معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة عن فتح باب التسجيل للمعسكر الصيفي لعام ٢٠٢٣ في جامعة بكين بالعاصمة الصينية .

وأوضح معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة ، أن المعسكر يبدأ في الفترة من ٦-١٩ أغسطس ٢٠٢٣ و فترة التسجيل: من السبت ٢٩ إبريل ٢٠٢٣ حتى الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ بمقر المعهد.

جامعة القاهرة



تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرا من الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن ورشة العمل التي عقدت بالكلية بعنوان "المرأة والمجالس المحلية في مصر - آمال وتحديات".

وأشار التقرير إلى أن ورشة العمل استهدفت دعم فرص المرأة في المجالس الشعبية المحلية، وأسفر عنها تقديم ورقة عمل للحوار الوطني لدعم مشاركة المرأة فى المجالس المحلية والنيابية تنفيذا لمبادئ الدستور، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين المتخصصين أبرزهم الدكتورة أمل حمادة مدير وحدة دراسات المرأة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة مها خليل نائب مدير حاضنة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وتضمنت الورشة جلستين رئيستين، تناول فيها المشاركون قضية التمييز الإيجابي للمرأة بالتطبيق على نظام الكوتة، والتحديات التي تواجه المرأة في عملها في المحليات، ومشكلة عدم مشاركة النساء في العمل بشكل منظم، وضرورة تأهيل المجالس النيابية والمحلية للتعامل مع المرأة، والحديث عن نظام الحصص للمرأة في المجالس المحلية القادمة.