تغيير موعد مباراة الأهلي والرجاء.. تفاصيل

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن أزمة تغيير الساعة، وتأثيرها علي مباراة الأهلي والرجاء المغربي المقرر إقامتها غدا السبت.

ويستعد النادي الأهلي للقاء فريق الرجاء المغربي، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الموعد المحدد للمباريات هو الساعة التاسعة من مساء يوم السبت بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش.

لكن تسبب تغيير التوقيت للتوقيت الصيفي في مصر في تغيير موعد مباراة الأهلي والرجاء، وتأخيره لمدة ساعة كاملة لتقام في تمام الساعة العاشرة مساء غدا السبت بتوقيت القاهرة.

https://www.youtube.com/watch?v=Fil-3HN2MZM



