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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وصول دفعة جديدة للمصريين القادمين من السودان.. فيديو

وصول مجموعة جديدة
وصول مجموعة جديدة من المصريين القادمين من السودان

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لحظات وصول طائرة مصرية على متنها مصريين قادمين من السودان، وذلك في مطار شرق القاهرة.

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وصول مجموعة جديدة من الجالية المصرية بالسودان

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عائد من السودان.. مواطن يرفع صورة السيسي وعلم مصر.. فيديو

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه السلطات والجهات المعنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في السودان من أجل عودة المصريين من السودان.


 
وأكدت مصادر مصرية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أبنائها المتواجدين في السودان، كما أكدت على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع لحظيًا عمل خلية الأزمة المعنية بإجلاء المصريين من السودان، موجهًا بتقديم كافة الدعم لعملية الإجلاء.


 
وأضافت المصادر أن خلية أزمة مكونة من وزارة الدفاع والمخابرات العامة ووزارة الداخلية يتابعون عملية إجلاء المصريين من السوادان، وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى تقارير دورية من خلية الأزمة المعنية من عملية إجلاء المصريين بالسودان.

 وشدّدت المصادر على أن هناك تنسيقًا مع الجانب السوداني لتوفير ممرات آمنة، كما كشفت المصادر أن الدولة المصرية تقوم بعملية مساعدة الدول الصديقية في عملية إجلاء رعاياها.

السودان السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي شرق القاهرة وزارة الداخلية الداخلية

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