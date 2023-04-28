5 آلاف أمريكي يريدون مغادرة السودان .. تفاصيل

قال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين، اليوم الجمعة، إن بضع مئات من المواطنين الأمريكيين غادروا السودان برا وبحرا وجوا، بعد اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وطلب أقل من 5000 شخص معلومات إضافية من وزارة الخارجية، حسبما افادت رويترز.

ولا يمثل الأمريكيون الذين يسعون بشكل جدي للحصول على مساعدة واشنطن لمغادرة البلاد سوى نسبة ضئيلة منهم.

وأفاد نبأ عاجل جاء فيه ان المبعوث الأممي للسودان وأمين منظمة التعاون الإسلامي تدعوان بشكل عاجل لاستمرار الهدنة في السودان.

وأكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية أن متمردي الدعم السريع يتخذون المواطنين دروعا بشرية.



وقال البرهان في تصريحات إعلامية له نقلتها الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية علي فيس بوك : لا توجد قوات للمتمردين خارج الأحياء السكنية إطلاقا وان القوات المسلحة يمكنها حسم المعركة في وقت قصير جدا ولكنها تعمل للحفاظ على البنية التحتية وحماية المدنيين.