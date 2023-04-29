بعد توقفه طوال رمضان.. الجامع الأزهر يستأنف العمل ببرنامج شرح كتب التراث

يستأنف اليوم السبت، الجامع الأزهر الشريف برنامج شرح كتب التراث ، وذلك عقب توقفه طوال شهر رمضان المبارك، تنفيذا للخطة الدعوية التي أطلقها الجامع تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

وتبدأ أولى المحاضرات، في التاسعة صباحا ويلقيها الدكتور عبد الفتاح العواري، أستاذ التفسير والعميد الأسبق لكلية أصول الدين عضو مجمع البحوث الإسلامية.

وفي تمام العاشرة صباحا، يلقي كل من د. مصطفى أبو عمارة، أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، ود. أحمد إسماعيل برج، أستاذ الفقه ووكيل كليةالشريعة والقانون بدمنهور سابقا، محاضراتهما في شرح كتب التراث.