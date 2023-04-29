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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تحذر من طقس اليوم: أمطار رعدية وزخات برد

ارشيفي
ارشيفي

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية ، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع المركز ، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.

ونبه إلي أنه من المتوقع  أيضاً هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، مع حدوث انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية، يُصاحب ذلك نشاطاً في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار.

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أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

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