عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

البحوث الإسلامية يطلق حملة جماهيرية لتوعية المواطنين بأهمية العمل

صدى البلد

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن إطلاق حملة توعية شاملة في جميع محافظات الجمهورية، تزامنًا مع الاحتفال بعيد العمال، حيث تُنفذ الحملة بعنوان: «من عمل يده» بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب_شيخ الأزهر بتكثيف جهود التوعية للمواطنين خاصة في المناسبات والمواسم المختلفة.

وقال د. نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: إن الحملة تستهدف تعريف الناس بقيمة العمل وأهميته في حياتهم، ودعوتهم إلى التخلّي عن الكسل الذي يرفضه الإسلام واستعاذ منه نبيه -صلى الله عليه وسلم-، والتأكيد على أن العمل شريان للحياة وبدونه يفتقد الإنسان لكثير من المعاني الإيجابية، بل ويتحول إلى عالة على مجتمعه.

وأضاف الأمين العام، أن الحملة سوف توجّه مجموعة من الرسائل المباشرة التي تدعوا الناس للإخلاص في أعمالهم وإيقاظ ضمائرهم أثناء أداء أعمالهم خاصة تلك التي تتعلق بمصالح الناس وعلاقة ذلك بمفهوم أداء الأمانة، بالإضافة إلى توعية الناس بالتعاون في الأعمال المشتركة بما يرتقي بالأوطان ويحقق الصالح العام، لافتًا إلى أن الحملة تستهدف أيضًا بيان أهمية العمل ودوره في إسعاد البشر وتحسين صحتهم النفسية لما يشعر به كل عامل في مجاله بأنه ذو قيمة لنفسه ومجتمعه.

فيما أوضح د. محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، أن الحملة سوف تُنفّذ من خلال برنامج متنوع يستهدف الانتشار في قرى ومدن الجمهورية، ويتواجد من خلاله وعاظ الأزهر وواعظاته بين الناس في أماكن التجمعات المختلفة خاصة داخل المؤسسات والشركات التي يعملون بها، بالإضافة إلى لقاءات المساجد ومراكز الشباب والمقاهي الثقافية لتحذير الناس من النتائج السلبية المترتبة على الاستسلام لكل مشاعر اليأس والإحباط وترك الأعمال والوقوع في فخّ البطالة.

وأشار الهواري ، إلى أنه بالإضافة إلى التواصل المباشر فإن الحملة سيتم تنفيذها إلكترونيًا عبر نشر مجموعة من الفيديوهات والرسائل الإلكترونية عبر المنصات الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعية للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور.

شيخ الأزهر البحوث الإسلامية مجمع البحوث الاسلامية نظير عي اد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

رايحة على 50 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

أول رد من رضوى الشربيني بعد هجوم ياسمين عز عليها

560 جنيهًا دفعة واحدة|استمرار تراجع الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

فسخ التعاقد بـ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة لإخلاء الوحدات السكنية

قرار عاجل من الأهلي بشأن كهربا.. ومفاجأة سارة بخصوص غرامة الزمالك

بدأت بالتلقيح وانتهت بالتهديد.. التفاصيل الكاملة لخناقة ياسمين عز ورضوى الشربيني| عبودية وفرعون صغير

احترقت بالكامل.. النيران تلتهم كنيسة العذراء بديروط| صور

ترشيحاتنا

دولة عربية تسجل 10 هزات أرضية خلال 24 ساعة

هل يجوز أداء صلاة الضحى قبل الظهر بدقائق.. دار الإفتاء توضح

فاكهة تحسن الخصوبة وتزيد تدفق الدم

سنحتفل قريبا.. بيان عاجل للجيش السوداني

تعديل إجباري.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الرجاء المغربي

الصغرى تسجل 5 مئوية بهذه المحافظة.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. سارة سلامة تثير الجدل في أحدث إطلالة| شاهد

مش البطيخ والخيار بس...5 توابل تساعد على الترطيب خلال فصل الصيف

بعائد مرتفع ولمدة عام| ما هي شهادة الاستثمار الجديدة بالبنك الأهلي

أول رد من رضوى الشربيني بعد هجوم ياسمين عز عليها

فيديو

وصلت للجزمة.. خناقة شوارع على الفيسبوك بين رضوى الشربيني وياسمين عز|القصة كاملة

شيرين عبدالوهاب تشعل حفل دبي بتصريحات جريئة وإطلالة مبهرة/فيديوجراف

لوسي: التمثيل اخدني من الرقص.. واعتذرت عن الأفراح لانشغالي بالأعمال الفنية

أزمة في القلعة الحمراء.. واجتماع فني عاجل قبل لقاء الرجاء/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ