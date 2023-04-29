البحوث الإسلامية يطلق حملة جماهيرية لتوعية المواطنين بأهمية العمل

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن إطلاق حملة توعية شاملة في جميع محافظات الجمهورية، تزامنًا مع الاحتفال بعيد العمال، حيث تُنفذ الحملة بعنوان: «من عمل يده» بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب_شيخ الأزهر بتكثيف جهود التوعية للمواطنين خاصة في المناسبات والمواسم المختلفة.

وقال د. نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: إن الحملة تستهدف تعريف الناس بقيمة العمل وأهميته في حياتهم، ودعوتهم إلى التخلّي عن الكسل الذي يرفضه الإسلام واستعاذ منه نبيه -صلى الله عليه وسلم-، والتأكيد على أن العمل شريان للحياة وبدونه يفتقد الإنسان لكثير من المعاني الإيجابية، بل ويتحول إلى عالة على مجتمعه.

وأضاف الأمين العام، أن الحملة سوف توجّه مجموعة من الرسائل المباشرة التي تدعوا الناس للإخلاص في أعمالهم وإيقاظ ضمائرهم أثناء أداء أعمالهم خاصة تلك التي تتعلق بمصالح الناس وعلاقة ذلك بمفهوم أداء الأمانة، بالإضافة إلى توعية الناس بالتعاون في الأعمال المشتركة بما يرتقي بالأوطان ويحقق الصالح العام، لافتًا إلى أن الحملة تستهدف أيضًا بيان أهمية العمل ودوره في إسعاد البشر وتحسين صحتهم النفسية لما يشعر به كل عامل في مجاله بأنه ذو قيمة لنفسه ومجتمعه.

فيما أوضح د. محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، أن الحملة سوف تُنفّذ من خلال برنامج متنوع يستهدف الانتشار في قرى ومدن الجمهورية، ويتواجد من خلاله وعاظ الأزهر وواعظاته بين الناس في أماكن التجمعات المختلفة خاصة داخل المؤسسات والشركات التي يعملون بها، بالإضافة إلى لقاءات المساجد ومراكز الشباب والمقاهي الثقافية لتحذير الناس من النتائج السلبية المترتبة على الاستسلام لكل مشاعر اليأس والإحباط وترك الأعمال والوقوع في فخّ البطالة.

وأشار الهواري ، إلى أنه بالإضافة إلى التواصل المباشر فإن الحملة سيتم تنفيذها إلكترونيًا عبر نشر مجموعة من الفيديوهات والرسائل الإلكترونية عبر المنصات الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعية للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور.