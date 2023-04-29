كورونا لم ينته.. متحور جديد يجبر البشر على ارتداء الكمامات من جديد

أثار الانتشار المستمر لمتحور كورونا الجديد "أركتوروس" القلق القلق حول العالم .

ورأى خبراء في بريطانيا أن هذا الأمر قد يعني عودة سكان العالم لارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

وأضاف الخبراء أنه يجب ارتداء الكمامات مرة أخرى في وسائل النقل العام لوقف انتشار "أركتوروس" شديد العدوى، وفق صحيفة "ميرور".

وينتشر هذا المتغير في جميع أنحاء العالم، ما تسبب في إعادة تطبيق قوانين الكمامات في الهند وأخذ في الارتفاع بأستراليا يراقبه رؤساء منظمات الصحة في بريطانيا عن كثب.

وشدد رئيس منظمة SAGE المستقلة، ستيفن غريفين، على أنه يجب على الناس العودة لإجراء الفحوص بانتظام وارتداء الكمامات.

وقال لصحيفة "ميل أونلاين": "يبدو هذا وكأنه عودة إلى العام الماضي، لكن الحقيقة هي أن الفيروس يواصل إلحاق الضرر، ويستمر الأشخاص الأقل قدرة على التأقلم في المعاناة".

وأضاف أنه "في غياب تدابير التخفيف على مستوى السكان، يبقى التركيز على المخاطر الفردية التي تعتبر الآن، بالنسبة للكثيرين، أقل بكثير"، مردفاً أنه "إذا لم تتصرف الحكومة لتمكين الجميع من "العيش" مع كوفيد، سيستمر الأشخاص الضعفاء في اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ومنها ارتداء الكمامات".