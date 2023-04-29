إدارج على قوائم الإرهاب ومراقبة 5 سنوات.. قرار عاجل ضد معتز مطر

معتز مطر.. قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، وضع معتز مطر و4 آخرين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد إنقضاء مدة عقوبتهم، وأدرجتهم على قوائم الإرهابيين، في القضية رقم 811 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، في الإنضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

السجن المؤبد لـ معتز مطر و4 آخرين

وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، بمعاقبة معتز مطر و4 آخرين بالسجن المؤبد.

وضمت القضية كلا من معتز مطر 45 سنه مقدم برامج وأسامي كمال الدين سنجاب 41 سنه مقدم برامج ومحمد احمد عبد الحميد عوف 39 سنه امام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف القليوبية وطارق محمود أمبارك محمد 39 سنه واعظ عام بالأزهر الشريف بمنطقة وعظ البحر الأحمر ومحمد علي عبد الخالق 45 سنه رئيس مجلس إداره مجموعه "أملاك " الاستثماريه للمقاولات والتوريدات.

ووجه للمتهم معتز مطر والمتهمين العديد من التهم منها تولى المتهم الأول والثاني قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة رجال السلطة العامة، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.