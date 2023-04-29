القرم تعلن عن حريق بسبب غارة بـ طائرة مسيّرة

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول بالقرم ميخائيل رازفوزهايف الذي عينته موسكو هناك ، اليوم السبت ، عن حريق في منشأة لتخزين الوقود في مدينة سيفاستوبول الساحلية في القرم ، نتج عن غارة بطائرة مسيرة ، وتم إخماده بالكامل.

وقال ميخائيل رازفوزهايف على قناته على تطبيق تليجرام اليوم، أن الخبراء فحصوا الموقع و موضحاً ان طائرة بدون طيار واحدة فقط كانت قادرة على الوصول إلى خزان النفط، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وأضاف أنه تم إسقاط طائرة بدون طيار أخرى ، وتم العثور على حطامها على الشاطئ بالقرب من المحطة.

وقال مسؤول بالمخابرات العسكرية الأوكرانية إن أكثر من 10 دبابات من المنتجات النفطية بسعة حوالي 40 ألف طن كانت مخصصة للاستخدام من قبل أسطول البحر الأسود الروسي ، حسبما أفاد موقع "آر بي سي" الأوكراني.

ولم يدّع المسؤول ، أندريه يوسوف ، أن أوكرانيا مسؤولة عن الانفجار في تصريحات نقلتها شبكة RBC ، ووصف الانفجار بأنه عقاب من الله لضربة روسية على المدينة الأوكرانية "أومان" أمس يوم الجمعة.

وقال متحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية في وقت سابق إنه ليس لديه أي معلومات تشير إلى أن أوكرانيا مسؤولة عن الحريق.

قال سيرجي أكسيونوف ، رئيس شبه جزيرة القرم المعين من قبل روسيا ، على قناته على تليجرام ، أن قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية أسقطت يوم السبت طائرتين بدون طيار فوق شبه جزيرة القرم، مضيفاً وجود أي إصابات.

وتعرضت سيفاستوبول ، الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014 ، لهجمات جوية متكررة منذ أن شنت روسيا الحرب في فبراير 2022.

وألقى مسؤولون روس باللوم في الهجمات على أوكرانيا.