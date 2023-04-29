خليه في مصر أفضل .. ماذا قال مسئولو ميتلاند الدنماركي عن عودة إمام عاشور؟

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي على عودة إمام عاشور إلى مصر لاستكمال علاجه .

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي تويتر: “البعض ربط بين عودة إمام عاشور لمصر لاستكمال العلاج وانتقاله للأهلي.. تواصلت مع مسئولي نادي ميتلاند بشكل مباشر وكان ردهم: وجود إمام عاشور بجانب أسرته ومع طبيب المنتخب سيكون أفضل له في تلك الفترة خاصة وأنه لن يشارك معنا”.

إصابة إمام عاشور

أعلن نادي ميتلاند الدنماركي، اليوم السبت، انتهاء موسم الدولي المصري إمام عاشور مع الفريق، بسبب الإصابة، وعودته إلى مصر لاستكمال العلاج.

وقال النادي الدنماركي في بيان رسمي:" تعرض إمام عاشور لإصابة خلال مشاركته مع الفريق ضد فايبورج في مباراة الكأس، ولن يلعب مرة أخرى هذا الموسم.

إمام عاشور يتلقى العلاج

أضاف البيان: “سافر إمام عاشور إلى مصر لتلقي العلاج وإعادة التأهيل”.

وتعد الإصابة بمثابة ضربة قاسية للدولي المصري إمام عاشور بعد أشهر قليلة من بداية تجربته الاحترافية الأولى في أوروبا، حيث انضم إلى ميتلاند في الميركاتو الشتوي الماضي قادما من الزمالك.