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أنبوبة بوتاجاز .. تفاصيل حريق كنيسة العذراء والملاك ميخائيل والأنبا كاراس ..فيديو

مذيعة صدي البلد رينال
مذيعة صدي البلد رينال عويضة

قدمت مذيعة صدى البلد “رينال عويضة" تغطية اخبارية عن حريق كنيسة العذراء والملاك ميخائيل والأنبا كاراس..
 

 

تلقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إخطارًا من غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة بنشوب حريق فى الساعات الأولى من صباح اليوم بكنيسة العذراء والملاك ميخائيل والانبا كاراس بديروط والتابعة لايبارشية صنبو وديروط للاقباط الارثوذوكس.


وأعلن محافظ أسيوط متابعته لاعمال السيطرة على الحريق ، كما تم اخطار قوات الحماية المدنية والإطفاء والاسعاف والتى تواجدت على الفور بموقع الحادث وتم السيطرة على الحريق الذى التهم مكونات الكنيسة الخشبية وملحقاتها دون وقوع أية خسائر فى الأرواح.


وقال محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن إدارة الاعلام بالمحافظة اليوم – انه تابع بصفة مستمرة اعمال السيطرة على الحريق وتداعياته ، حتى استقرت الاوضاع.


وناشد جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات أو بيانات غير رسمية منعاً لإثارة القلق.


كما اكد إنه على تواصل مستمر  مع قيادات الكنيسة وطمأن المواطنين ، واشاد بدور قوات الحماية المدنية والاطفاء بتدخلها السريع والسيطرة على الحريق ومساعدة بعض الاهالى والمتطوعين.


كما وجه محافظ أسيوط ، محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والذى تواجد بموقع الحريق وتابع اعمال السيطرة عليه ، بتشكيل لجنة هندسية وعمل تقرير عن الحريق والتنسيق مع الجهات الامنية لمعرفة اسبابه ومتابعة وفحص المبانى والمنشأت المجاورة لبيان سلامتها وعدم تضررها من الحريق ، وتقديم كل اوجه سبل الدعم والمساعدة لقيادات الكنيسة لمواجهة تداعيات الازمة .


وأصدرت  ايبارشية صنبو وديروط للاقباط الارثوذوكس بيانا منذ قليل ، اشارت فيه الى ان الحريق قد نشب في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بديروط - غرب في حوالي الساعة الرابعة فجراً وكان الحريق نتيجة لتسريب غاز من أنبوبة الغاز المستخدمة في عمل القربان.


واوضحت ان الحريق أنهى على الكنيسة وملحقاتها بالكامل، لانها مشيّدة بالخشب، كما أن الكنيسة الأثرية مشيّدة أيضاً من حوائط وسقف من الخشب.


واشارت الى انه فور وقوع الحادث  تم إبلاغ الجهات المختصة، التي أسرعت على الفور بسيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتواجد أجهزة الأمن.


واعربت عن شكرها لله لعدم حدوث أية خسائر في الأرواح، أو في المنازل والمدارس المجاورة للكنيسة كما اشادت بالجهود التي بذلتها أجهزة الحماية المدنية، والمواطنين من جيران الكنيسة وغيرهم، في إخماد الحريق.

حريق كنيسة كنيسة العذراء الأنبا كاراس محافظ أسيوط الكنيسة الأثرية رينال عويضة

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