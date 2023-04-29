توازن نسبي .. موعد استقرار أسعار الذهب في مصر

أكد هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الذهب ملاذ آمن للمصريين .

قال هاني ميلاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك طلب وضغط على الذهب ولا يوجد استيراد من الداخل وبالتالي المعروض أقل من الطلب ".

وأضاف هاني ميلاد:" عوامل كثيرة تؤثر على أسعار الذهب في السوق المصري ".

وعن موعد استقرار أسعار الذهب، قال هاني ميلاد هاني :" نسعى لإحداث توازن نسبي بين العرض والطلب ويكون السعر شبه متوازن في الأسواق ".

وعن مقترح السماح للمصريين القادمين من الخارج بإدخال الذهب بدون جمارك قال هاني ميلاد :"المقترح يسمح للمواطن بالدخول بذهب قيمته تعادل 10 آلاف دولار، وهناك ضوابط مصرية لهذا الأمر".



