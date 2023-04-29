محمد سامي يكشف سر اختياره اسم مسلسل البرنس

كشف المخرج محمد سامي، سبب إطلاقه اسم البرنس على مسلسله الشهير للنجم محمد رمضان، والذى لاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

ونشر المخرج محمد سامي صورة تجمعه مع الملاكم نسيم حميد، خلال حسابه بموقع إنستجرام معلقا: لما ألفت مسلسل البرنس سميته البرنس من كتر حبي من وأنا صغير للبرنس نسيم حميد بطل الملاكمة اللي مبسوط أوي إني قابلته النهاردة.

وأضاف محمد سامي: تفاجئت إنه عارفني وعارف مسلسلاتي، أحلامك وانت طفل ساعات تحققها وانت كبير.



وكان آخر أعمال المخرج محمد سامي هو مسلسل جعفر العمدة، الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني 2023، وضم العمل مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم محمد رمضان، هالة صدقي، أحمد داش، منة فضالي، مي كساب، إيمان العاصي، جوري بكر، وآخرين.