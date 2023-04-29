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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التعليم : امتحان الثانوية العامة 2023 يتضمن أسئلة اختياريًا من متعدد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم يزور محافظة شمال سيناء

 أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الأسئلة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستتضمن أسئلة اختياري من متعدد بنسبة ٨٥% بينما الأسئلة المقالية لن تزيد عن نسبة ١٥%،  مضيفًا أن الامتحان تتم فى صورة بابل شيت، ويتم التصحيح إلكترونيًا.

وأضاف الدكتور رضا حجازي، أثناء لقاءه بمديرية الإدارات التعليمية بمحافظة شمال سيناء،   أن الامتحان سيركز على نواتج التعلم، والأسئلة واضحة ومحددة، مشيرًا  إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من ١٠ خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الالكتروني للامتحان.

و أكد الدكتور رضا حجازى أن تحديد أماكن امتحانات الثانوية العامة،  يكون من خلال اللجنة الخاصة بالامتحانات والمديريات التعليمية، مؤكدا أن الوزارة وضعت عددا من الاجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش في اللجان وعدم استخدام أي وسائل مساعدة للغش، لافتا إلى أنه تم وضع كاميرات مراقبة باللجان، لرصد أى محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم، وكل هذا لصالح الطالب.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن الامتحان سيركز على نواتج التعلم، والأسئلة واضحة ومحددة، مشيرًا  إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من ١٠ خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الالكتروني للامتحان.لاب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص. 

أكد الوزير على ضرورة تأمين لجان امتحانات الإعدادية تأمينا كاملا لمنع الغش، مع الحرص على تهيئة اللجان خاصة فى شمال سيناء، لراحة الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، موجهًا رسالة للطلاب بالاجتهاد فى المذاكرة، ومؤكدا على أن الوزارة تعمل لما هو فى صالح ابنائها الطلاب.

الآليات والضوابط المنظمة:

وأكد الوزير، على أن مجموعات الدعم التى تم تنفيذها لصالح الطالب، والمعلم، حيث تم وضع الآليات والضوابط المنظمة لتنفيذ مجموعات الدعم؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب  للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.


ولفت إلى أنه يتم تحديد مقابل المجموعات من خلال لجنة من مجالس الأمناء والإدارات التعليمية وفقا لطبيعة كل منطقة.

وأكد الدكتور رضا حجازي على ضرورة توفير الأنشطة التي تحقق مبادئ المبادرة الرئاسية رفقاء "قادرون باختلاف" من خلال التطبيق العملي لمهارات لغة الاشارة، وذلك بعد أن عممت الوزارة لوحات استرشادية على جميع مدارس الجمهورية بالإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم والبكم يصاحبها QR كود يظهر حركة الاشارة.

وأشار الوزير أيضا، خلال اللقاء، بأنه سيتم إضافة بعض الانشطة بداية من المرحلة الابتدائية تتضمن تعريف الطلاب برموز الكتابة الهيروغليفية بهدف تعزيز نشر ثقافة التعرف على الحضارة المصرية القديمة.

العريش وزير التعليم امتحانات الثانوية

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