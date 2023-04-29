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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمناسبة أعياد تحرير سيناء .. افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المدارس

زيارة وزير التربية
زيارة وزير التربية والتعليم لسيناء

في إطار احتفال محافظة شمال سيناء بالعيد القومي ال٤١، تم افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المدارس بمدن المحافظة، حيث وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية بوضع حجر أساس مدرسة التلول البحرية بعدد (9) فصول، لاحتياج المنطقة لمثل هذه النوعية من التعليم وتخريج طلاب مدربين علي استغلال شواطئ سيناء، مما يوفر فرص عمل جديدة .

كما قامت الوزارة بافتتاح مدرسة الشهيد المجاهد محمد إبراهيم الغول الرسمية للغات، بحي السبيل بالعريش بعدد (28) فصل، لخدمة منطقة المساعيد والسبيل، كما تم افتتاح مدرسة يوسف الصديق للتعليم الأساسي بحي ابني بيتك الجولف بمدينة العريش بعدد (22) فصل أساسي، وذلك لخفض كثافة المدارس المجاورة وتمكين أهالي المنطقة من الاستقرار والبناء في هذه المنطقة.

وافتتح اليوم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة الشلاق الإعدادية بعد إعادة تأهيلها، وافتتح أيضا مدرسة المعنية للتعليم الأساسي بعد الإحلال الكلي.

وتم صيانة وإعادة تأهيل عدد (8) مدارس بمركز بئر العبد ومدرسة بالشيخ زويد، وتم إنهاء الأعمال في وقت قياسي لسرعة استقبال أبنائنا الطلاب واستقرار الأهالي في أماكنهم .

كما قامت الوزارة بصيانة وإعادة تأهيل لعدد (9) مدارس بالشيخ زويد، ومدرسة ببئر العبد هذا العام،حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيل تلك المدارس واستقبال الطلبة فى أول يوم دراسى .

المدرسة اليابانية :

 

كما  تم إنشاء  المدرسة المصرية اليابانية العام الماضي بعدد (14) فصل، وجاري العمل حاليا على إنشاء مدرسة المتفوقين STEM بعدد (9) فصول بالإقامة، وبلغت نسبة التنفيذ 17%.

كما يجري العمل حاليا على إنشاء مدرسة رسمية دولية بمجمع مدارس أرض المتفوقين بنسبة تنفيذ بلغت 25% وبعدد (14) فصل.

وفي إطار اهتمام الوزارة بذوي الهمم، جاري حاليا إنشاء مدرسة بئر العبد للتربية الخاصة بعدد (13) فصل، والسمعي والبصري مدرجين بخطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية 2023/2024 بـ (14) فصل لكل مدرسة.

وفى مجال إنشاء الإدارات التعليمية، قامت الوزارة بإنشاء إدارات (بئر العبد – نخل – الحسنة – الشيخ زويد)، وجاري التجهيز لإدارة العريش الجديدة بحي العبيدات. 

كما تم تنفيذ مدينة رفح الجديدة ببناء مدرسة رفح للتعليم الأساسي بعدد (33) فصل، كما ستقوم الوزارة ببناء العديد من المدارس بمدينة رفح فور تخصيص الأراضي.

ويجري حاليا إنشاء مدارس (الخروبة للتعليم الأساسى 11 فصل - أبو فرج للتعليم  22 فصل - العوايضة للتعليم الأساسي 22 فصل).

وتقوم الوزارة حاليا بمعاينة جميع المدارس التي مر علي إنشائها اكثر من 15 عاما، حيث سيتم إدراج المدارس التي تحتاج إلي صيانة بخطط الصيانة وإدراج المدارس التي تحتاج إلي إحلال بخطط الاحلال.

محافظ شمال سيناء يضع حجر أساس المدرسة الثانوية البحرية في بئر العبد

سيناء افتتاح الأساس المدارس اعياد

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