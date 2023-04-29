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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

إضافة أنشطة جديدة لتعليم تلاميذ المرحلة الابتدائية رموز الكتابة الهيروغليفية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن مجموعات الدعم التى تم تنفيذها في المدارس هذا العام تتم لصالح الطالب، والمعلم.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم السبت مع مديرى الإدارات التعليمية بمحافظة شمال سيناء، وذلك في ختام زيارته للمحافظة، بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وحمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم وضع الآليات والضوابط المنظمة لتنفيذ مجموعات الدعم ؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعلمي الفني ، إلى أنه يتم تحديد مقابل المجموعات من خلال لجنة من مجالس الأمناء والإدارات التعليمية وفقا لطبيعة كل منطقة.

كما أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة توفير الأنشطة التي تحقق مبادئ المبادرة الرئاسية رفقاء "قادرون باختلاف" من خلال التطبيق العملي لمهارات لغة الاشارة، وذلك بعد أن عممت الوزارة لوحات استرشادية على جميع مدارس الجمهورية بالإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم والبكم يصاحبها QR كود يظهر حركة الاشارة.

و أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا، خلال اللقاء، بأنه سيتم إضافة بعض الانشطة بداية من المرحلة الابتدائية تتضمن تعريف الطلاب برموز الكتابة الهيروغليفية بهدف تعزيز نشر ثقافة التعرف على الحضارة المصرية القديمة.

كما أشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  بالمدارس التى قام بزيارتها اليوم، كما تطرق لمدرسة التلول البحرية الجاري انشائها لاحتياج المنطقة لمثل هذه النوعية من التعليم وتخريج طلاب مدربين علي استغلال شواطئ سيناء، مما يوفر فرص عمل جديدة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة حرصت على وجود مدرسة مصرية يابانية بالمحافظة، كما سيتم تزويد المحافظة بمدرسة رسمية دولية، بجانب إنشاء مدارس مصر المتميزة بالمحافظة خلال العام الدراسى المقبل والتى يتم الدارسة بها بنظام اليوم الكامل.

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