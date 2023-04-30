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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

مزيد من التعاون ودعم للمجتمعات.. ملفات هامة على مائدة البرلمان العربي.. ولجانه تنهى مناقشتها استعدادا لجلسته العامة

البرلمان العربي
البرلمان العربي

ملفات على طاولة البرلمان العربي: 

تعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك لكونه ركيزة أساسية لتحقيق متطلبات الشعوب

تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي

سبل تحصين المجتمعات العربية من الظواهر الدخيلة على القيم الثقافية والمجتمعية

مشروع قانون استرشادي لحماية الخصوصية ومكافحة الابتزاز الإلكتروني في الدول العربية

 

شهدت القاهرة اليوم اجتماعات مكثفة للجان الدائمة للبرلمان العربي، لمناقشة العديد من الملفات والتحضيرات لعقد الجلسة العامة الرابعة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر عقدها غدا، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية . 


وناقشت اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي، وهى لجان: الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ناقشت العديد من الملفات والموضوعات الهامة.

عادل العسومي رئيس البرلمان العربي 

وناقشت لجان البرلمان العربي جملة من الموضوعات المهمة في المنطقة ومستجدات الأوضاع على الساحة العربية، فضلا عن  مناقشة عددا من القوانين الاسترشادية، والمشروعات الأولية لتقارير الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان في العالم العربي، ومشروعات القرارات والبيانات الخاصة بمستجدات الوضع السياسي في الوطن العربي التي يتم رفعها للجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي.

 

وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي، كما ناقشت كيفية دعم وتحصين المجتمعات العربية من الظواهر الدخيلة على القيم الثقافية والمجتمعية والمعتقدات الدينية.

اجتماع لجان البرلمان العربي 

وناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية الأوضاع الاقتصادية للوطن العربي إثر الأزمات الحالية التي ألقت تداعياتها على الاقتصاد العالمي ككل والعربي بشكل خاص، فضلا عن مناقشة تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي العربي بين الدول العربية في ضوء التكامل الاقتصادي العربي المشترك المنشود كونه ركيزة أساسية لتحقيق متطلبات الشعوب ورفاهيتها.


كما ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في ضوء حرص البرلمان العربي على التفاعل مع القضايا في العالم العربي من خلال التشريعات البناءة، ناقشت حالة حقوق الإنسان في العالم العربي وحمايتها وتعزيزها، كما تطرقت لمناقشة مشروع قانون استرشادي بشأن حماية الخصوصية ومكافحة الابتزاز الإلكتروني في الدول العربية، ومشروع  خارطة طريق لمواجهة عمل الأطفال خاصة أسوأ أشكاله.
 

وناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، أخر مستجدات تقرير الحالة الاجتماعية للدول العربية، وركزت المناقشات على مشروع اعتماد "شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية"، في ضوء اهتمام البرلمان العربي باللغة العربية وتعزيزها والنهوض بها نظرا لما تعانيه من تراجع وتحديات تهدف إلى تشويهها وإضعافها في ظل العولمة وانتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة وهيمنة اللغات الأجنبية الأخرى.

 

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