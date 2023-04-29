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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كدمات بالرأس .. تعرض هند عاكف لحادث سير بالمقطم

الفنانة هند عاكف
الفنانة هند عاكف

تعرضت الفنانة هند عاكف لحادث سيارة اليوم السبت، ونتج عنه تعرضها لكدمات بالرأس وتم نقلها لمستشفى المقطم التخصصي لتلقي العلاج.

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وقال شقيق هند عاكف عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك:"انا احمد عاكف اخو الفنانه هند عاكف هند تعرضت لحادث سياره في بداية اليوم منذ ساعات والعناية الالهية أنقذت حياتها . توجهنا إلى مستشفى المقطم التخصصى لاتخاذ اللازم والاطمئنان عليها وتم عمل أشعة مقطعية والحمد لله  تبين بعض الكدمات الشديدة بالرأس فقط الحمد لله وقد امر الأطباء بالعلاج لمدة  ٤ ايام والراحه التامه الف حمد وشكر ليك يا رب ..اتقدم الشكر للأطباء و شرطة المقطم والاصدقاء على تعاونهم معنا".

الفنانة هند عاكف هند عاكف مستشفي المقطم التخصصي المقطم حادث سيارة

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