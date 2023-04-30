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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

استاذ بالقومي للبحوث: لا يمكن الامتناع عن الكافيين في فترة الامتحانات

صورة ارشفية
صورة ارشفية

قال الدكتور أحمد سعيد استاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، إن التغذية في فترة الامتحانات، تلعب دوراً مهماً في حياتنا العملية والنفسية والصحية، ويعتبر النظام الغذائي محطة أساسية في الاختبارات الحياتية، وبالتالي قد تؤثر بعض الأطعمة على مزاجنا وقدرتنا على التركيز، وهذا ما يجعلها من القواعد الأساسية والضرورية التي يجب الحرص عليها خلال فترة الامتحانات.

 

وأضاف سعيد أنه بالنسبة للطلاب الذين اعتادوا على تناول الكافيين والسكر، فإن الوقت ليس مناسباً للامتناع عنهما فجأة قبل الامتحانات، لأن ذلك ينتج عنه بعض الأعراض كألم في الرأس وضغط نفسي، لذلك ننصح بتقليل الكافيين والسكر قبل فترة من الامتحانات وبطريقة تدريجية لنصل إلى فترة الامتحان حيث تكون الكمية معتدلة، أو يبقى الأهم عدم الإكثار أو إيقافه فجأة، لأن ذلك سيؤثر على التركيز.

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وأشار إلى أن هناك بدائل صحية، لذلك ننصح الطلاب باللجوء إلى زبدة الفستق التي تحتوي على زيوت مفيدة غير مشبعة ونسبة عالية من البروتين الذي يساعدنا على التركيز أكثر والشعور بالشبع في الوقت نفسه"، بينما بالنسبة للأطعمة التي يجب تفاديها خلال هذه الفترة فتتمثل بالأطعمة المصنعة التي تحتوي على مواد حافظة ونسبة عالية من السكر.

 

وأوضح سعيد أنه، تبين أن السكر مرتبط بمشاكل في الدماغ كالتوتر، القلق، تقلب المزاج، اضطرابات في النوم واكتئاب... يعتبر السكر مضراً لأنه يعطي راحة نفسية لبضع دقائق ومن ثم يُسبّب الهبوط، كذلك الأمر بالنسبة إلى الكافيين الذي يعطي الطاقة ولكنه سرعان ما يُسبّب الهبوط. كما ننصح بالابتعاد عن الكحول لأنه يُشتت التركيز، لكن يبقى الماء القاعدة الأساسية في كل نظام غذائي، لذلك يجب الإكثار من شرب الماء ( ليترين يومياً) لتفادي الجفاف لأنه يؤثر على اليقظة والتركيز، دون أن ننسى النوم لمدة 8-9 ساعات للحصول على الراحة، ويمكن قبل الخلود إلى النوم تناول كوب من اللبن او فنجاناً من اليانسون أو البابونج أو الحليب الذي يُخفف القلق ويساعد على نوم عميق.

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