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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم ..القومي للبحوث : تناول هذه الفواكه يحميك من اضرار ارتفاع درجات الحرارة…انطلاق منتدى شباب الباحثين بكلية الألسن جامعة عين شمس

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

القومي للبحوث : تناول هذه الفواكه يحميك من اضرار ارتفاع درجات الحرارة

قال الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن هناك مشروبات واغذية صحية لابد من تناولها لتجنب حرارة الصيف، حيث أنه مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يؤدى الى افراز الجسم للعرق للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية وتناسبها مع درجة حرارة الجو، وزيادة العرق تؤدى الى الشعور بالاجهاد والإرهاق والتعب نتيجة خروج بعض العناصر المعدنية مع العرق والتي تحافظ على عملية انقباض وانبساط العضلات.

 

دورات بجامعة حلوان عن تدريب المدربين TOT.. إدارة الموارد البشرية HRM

تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان دورة تدريبية في التنمية البشرية تحت عنوان: “تدريب المدربين TOT.. إدارة الموارد البشرية HRM”، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

 

إعلام القاهرة تعقد ورشة عمل عن انتاج البرامج الرقمية ..تفاصيل

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة ، عن عقد عدد من الورش التدريبية للطلاب على هامش المؤتمر العلمى ال ٢٨ .

 

 

اليوم.. انطلاق دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد بمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

 

أكد الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، أنه يمكن عن طريق الأونلاين معرفة كل شيء عن تصميم وإنتاج وتقديم وإدارة برنامجك التدريبي إلكترونيًا، إضافة إلى التسويق الشخصي للمدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كل ذلك وأكثر أونلاين في دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد.
 

2 مايو انطلاق منتدى شباب الباحثين بكلية الألسن جامعة عين شمس

ينطلق في الثاني من مايو منتدى شباب الباحثين في دورته التاسعة تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في  دراسات  اللغة والادب والترجمة" ويستمر يومين بمشاركة عدد من الباحثين الشباب من مختلف الجامعات المصرية.

تجارة القاهرة تعلن عن تعليمات هامة لجميع طلاب الكلية

كشف الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، عن موعد تسجيل المواد الاضافيه للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

جامعة عين شمس كلية التجارة جامعة القاهرة كلية الاعلام جامعة القاهرة جامعة حلوان

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