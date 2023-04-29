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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

القومي للبحوث: تناول هذه الفواكه يحميك من أضرار ارتفاع درجات الحرارة

فواكة
فواكة

قال الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن هناك مشروبات واغذية صحية لابد من تناولها لتجنب حرارة الصيف، حيث أنه مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يؤدى إلى إفراز الجسم للعرق للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية وتناسبها مع درجة حرارة الجو، وزيادة العرق تؤدى الى الشعور بالأجهاد والإرهاق والتعب نتيجة خروج بعض العناصر المعدنية مع العرق والتي تحافظ على عملية انقباض وانبساط العضلات.

وأشار إلى أن هناك بعض الأغذية التي تساهم في ترطيب الجسم في الطقس الحار، على رأسها الماء فمن الضروري شرب كمية كبيرة من المياه للمحافظة على جسم بارد وخال من السموم، ذلك إلى جانب تناول الفاكهة مثل البطيخ فهو يحتوى على حوالى92% ماء والباقي هو عبارة عن مجموعة من الكربوهيدرات والألياف الغذائية ومجموعة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، مثل فيتامين A، وفيتامين C، والليكوبين، وهذه الفيتامينات والعناصر الغذائية تساعد في حماية الجلد ضد أشعة الشمس، وتعوض ما يفقده الجسم من عناصر وسوائل خلال العرق.

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وأشار لصدى البلد إلى انه يفضل تناول الكنتالوب والشمام حيث يحتوي على حوالى 90% ماء كما يحتوى  الشمام على نفس النسبة تقريبا من الماءالذي يخفض من حرارة الجسمود، ويحتوى على عنصر البوتاسيوم الذى بساعد على خفض ضغط الدم الذى ترتفع مستوياته بأرتفاع  درجة الحرارة، كما يحتوي أيضا على البيتا كاروتين التي تعتبر من  مضادات الأكسدة القوية التي تخفض الالتهابات.

وأكد أن هناك الفواكه الحمضية الهامة مثل الجريب فروت والبرتقال والليمون وغيرها من الحمضيات التي تعمل بصورة كبيرة على خفض حرارة الجسم وتحافظ على البشرة بسبب احتوائها على نسبة عالية من فيتامين C ، والخوخ والمشمش، بينما يحتوى الخوخ والمشمش على فيتامينات (B12,A) والبوتاسيوم،والتي تساعد في تقليل حدوث الطفح الجلدي الناتج عن ارتفاع  درجة حرارة الجسم كما تعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم.

ارتفاع درجة الحرارة ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف افراز الجسم للعرق ترطيب الجسم في الطقس الحار الجريب فروت الجريب فروت والبرتقال والليمون

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