مصير الطلاب العائدين من السودان وتسهيلات الدراسة في مصر باجتماع الأعلى للجامعات

يعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يناقش بعد الملفات الهامة والمطروحة الفترة المقبلة من بينها موقف الوزارة من تحديد مصير الطلاب المصريين العائدين من دولة السودان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات من بينها الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في الجامعات.

مصير الطلاب المصريين العائدين من السودان

وقال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى، أن الوزارة ستبحث مصير الطلاب المصريين العائدين من السودان والدارسين في مرحلة التعليم الجامعى بجامعات السودان، من خلال التنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في مختلف الجهات المعنية في الدولة وذلك من أجل الوقوف على القرار السليم .

وأشار المصدر لصدى البلد إلى أنه جاري التنسيق مع قيادات الوزارة والرد عن كافة استفسارات الطلاب، لطمأنتهم بشأن مستقبلهم الجامعي، حيث تقوم الوزارة بدراسة كافة السُبل المُمكنة للحفاظ على مستقبلهم الجامعي، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

وأكد أن الوزارة ستقوم بإصدر بيانًا تفصيليًا يحدد آليات التعامل مع الأزمة للحفاظ على المستقبل الدراسي للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، وذلك بعد أن تنتهي من دراسة كافة التفاصيل المُرتبطة بالتخصصات الجامعية واللوائح الدراسية ونظم الدراسة، وغيرها من التفاصيل الأخرى، التي تمكن من سرعة التجاوب مع الأزمة الحالية التي يواجهها الطلاب، واتخاذ القرارات المناسبة التي تحافظ على مستقبلهم الجامعي.