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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تعقد ورشة عمل عن إنتاج البرامج الرقمية ..تفاصيل

كلية الاعلام جامعة
كلية الاعلام جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة ، عن عقد عدد من الورش التدريبية للطلاب على هامش المؤتمر العلمى ال ٢٨ .

وقالت الدكتورة حنان جنيد ، لأول مرة على هامش فعاليات مؤتمرنا العلمي الدولي نقدم للمهتمين من طلابنا وباحثينا ورشة إنتاج البرامج الرقمية: مدخل إلى صناعة الأفكار.

يحاضر في الورشه التدريبية ، محمد الهواري  المستشار للتطوير الإعلامي وخبير المحتوى الرقمي وهى ورشة تدريبية أونلاين لمدة ثلاث ساعات يوم ٦ مايو.
 

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الخشت: انتظام الدراسة بكليات جامعة القاهرة


يتضمن محتوى الورشة:
- التعرف على مراحل عملية إنتاج البرامج على المنصات الرقمية
- كيف يمكن تطوير فكرة محتوى برامجي رقمي 
- ما الأدوات التي تحتاجها لإنتاج المحتوى البرامجي الرقمي 
- المنصات التي يمكن الاستفادة منها لإنتاج المحتوى الرقمي 
- كيف تعد سكريبت متكامل لمنصة رقمية 
- نماذج المحتوى البرامجي الرقمي
تحصل بنهاية الورشة على شهادة معتمدة من وكالة الدراسات العليا وكلية الإعلام جامعة القاهرة.

إعلام القاهرة كلية الإعلام الدراسات العليا كلية الاعلام جامعة القاهرة عميدة كلية الإعلام عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة حنان جنيد

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