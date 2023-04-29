إعلام القاهرة تعقد ورشة عمل عن إنتاج البرامج الرقمية ..تفاصيل

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة ، عن عقد عدد من الورش التدريبية للطلاب على هامش المؤتمر العلمى ال ٢٨ .

وقالت الدكتورة حنان جنيد ، لأول مرة على هامش فعاليات مؤتمرنا العلمي الدولي نقدم للمهتمين من طلابنا وباحثينا ورشة إنتاج البرامج الرقمية: مدخل إلى صناعة الأفكار.

يحاضر في الورشه التدريبية ، محمد الهواري المستشار للتطوير الإعلامي وخبير المحتوى الرقمي وهى ورشة تدريبية أونلاين لمدة ثلاث ساعات يوم ٦ مايو.





يتضمن محتوى الورشة:

- التعرف على مراحل عملية إنتاج البرامج على المنصات الرقمية

- كيف يمكن تطوير فكرة محتوى برامجي رقمي

- ما الأدوات التي تحتاجها لإنتاج المحتوى البرامجي الرقمي

- المنصات التي يمكن الاستفادة منها لإنتاج المحتوى الرقمي

- كيف تعد سكريبت متكامل لمنصة رقمية

- نماذج المحتوى البرامجي الرقمي

تحصل بنهاية الورشة على شهادة معتمدة من وكالة الدراسات العليا وكلية الإعلام جامعة القاهرة.