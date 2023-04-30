لم يتحمل قلبها الفرحة.. عروس بني سويف تتوفى قبل زفافها بساعات| تفاصيل

لم يتحمل قلب الشابة الصغيرة ذات العشرين ربيعًا، الفرحة التي كانت تعيشها قبل زفافها بساعات، لتتعرض العروس لأزمة قلبية تتوفى على أثرها قبل الفرح بساعات قليلة، ليحزن جميع أقاربها.

العروس نيفين، ابنة محافظة بني سويف، كانت تجهز ليلة العمر، عقب الانتهاء من جميع تجهيزات الفرح، ونقل كل المتعلقات الخاصة بها لمنزل الزوجية، لتتبقى ساعات قليلة على الليلة التي كانت تنتظرها العروس، شأنها شأن كل أقرانها من الفتيات، إلا أن قلب الفتاة لم يتحمل الفرحة فتتعرض لأزمة قلبية حادة وتتوفي وسط ذهول كل من كان حولها.

تفاصيل الواقعة

شهدت قرية أطواب التابعة لمركز الواسطى ببني سويف، الجمعة، وفاة فتاة تدعى "نيفين. ا. غ"، تبلغ من العمر 20 عامًا، إثر إصابتها بأزمة قلبية، قبل ساعات من زفافها، حيث كان مقررًا نقل جهازها اليوم، لكن القدر لم يمهلها.

وسادت حالة من الصدمة بين أهالي القرية، واتشحت النساء بملابس الحداد حزنًا على "عروس الجنة" أثناء تشييع جثمانها لمقابر أسرتها، بعد تعرضت لسكتة قلبية فور استقياظها، أثناء استعداد أهالي القرية للمشاركة في حفل زفافها، ليشارك المئات في جنازتها بدلًا من زفافها.

ونعى رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الفتاة المتوفاة على نطاق واسع، معربين عن حزنهم لخبر وفاتها بالسكتة القلبية قبل زفافها، وفشل محاولات إنقاذها بإجراء الإسعافات الأولية لإفاقتها، وتم نقلها لمستشفى الواسطى المركزي، إلا أنها توفيت نتيجة تعرضها لأزمة قلبية حادة، ليتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر على مصابهم.

وقال أدمن صفحة قرية أطواب: “إنا لله وإنا إليه راجعون، نيفين بنت أحمد أبو غنيمة في ذمة الله، كان نقل العفش النهارده وحفل زفافها الأسبوع القادم، وبدون مقدمات أو مرض، انتقلت اليوم إلى رحمة الله عروس الجنة بإذن الله ربنا يتقبلها من الشهداء رحمها الله وغفر لها وأسكنها الفردوس الأعلى يا رب”.

ماتت قبل فرحها

وقالت نادية حسن، إحدى صديقاتها: "أشهد الله أنها من أحسن الناس اللي اتعاملت معاها وعلى خلق وطيبة السمعة وبشوشة الوجه، وليا مواقف كتير حلوة معاها حتى بعد ما فتحت الجروب وقلتلها يا نيفين أنا مش قادرة أشتغل في الميكب عشان متزعليش مني لأنك غالية عندي، قالتلي يا قلبي دي أرزاق، اشتغلي وربنا يكرمك".

وكتبت تهاني سيد، على حسابها الشخصي بـ"فيسبوك" منشورًا قالت فيه: “ربنا يرحمك يا نيفين ويسامحك ويصبر أهلك، كنتي بتجهزي لفرحك ومتعرفيش إنك هتبقي عروسة في الجنة يا حبيبتي، ادعوا لـ نيفين صاحبتي بالرحمة والمغفرة.. أقسم بالله مش مصدقة، قلبي وجعني عليكي والله، أنا لله وإنا إليه راجعون”.