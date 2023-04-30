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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاشة عملاقة لغرض خفي قبل أيام من تتويج الملك تشارلز

تتويج الملك
تتويج الملك

تشهد بريطانيا حراكا ملحوظا قبل أيام قليلة من تتويج الملك تشارلز وزوجته كاميلا، بينما قال قصر بكنجهام وصناع شاشة جديدة من المقرر استخدامها خلال مراسم التتويج الأسبوع المقبل إن الشاشة ستوفر «خصوصية مطلقة» للجزء الأكثر أهمية من المراسم، مما يضمن أن عيون العالم لن ترى الملك وهو يجري مسحه بزيت.

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وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فالشاشة ثلاثية الجوانب ستكون ساترا لتشارلز أثناء عملية المسح بالزيت المجلوب من القدس على يديه وصدره ورأسه قبل وقت قصير من تتويجه في كنيسة وستمنستر بلندن في السادس من مايو المقبل.


وقال قصر بكنجهام إن هذه اللحظة تاريخيا كان ينظر إليها على أنها «لحظة بين الملك والله» مع وجود حاجز لحماية قدسيته.

وأضاف نيك جوتفروند الذي صمم وصنع الإطار: «في السابق، كانت توضع مظلة من الأعلى، والتي في الواقع لم تكن توفر خصوصية حقيقية، كانت رمزية بشكل أكبر... الآن توفر هذه الشاشة ثلاثية الجوانب خصوصية مطلقة».


كانت هناك تكهنات بأن تشارلز قد يسمح للناس برؤية عملية المسح، لكن المؤرخة الملكية البروفسورة كيت وليامز قالت إن ذلك كان سيمثل مفاجأة.

 

تتويج الملك تشارلز شاشة

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